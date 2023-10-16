Свет в конце туннеля? ⟩ В ближайшее время процентные ставки могут быстро снизиться

Согласно осеннему экономическому прогнозу Luminor, динамика экономического цикла в еврозоне, которая в настоящее время характеризуется ухудшением «мягких» показателей, может оправдать снижение процентной ставки Европейским центральным банком уже в конце 2023 года.

«В то же время мы не ожидаем, что ЕЦБ так быстро изменит свое решение. Отчасти это связано с институциональным престижем: быстрое изменение политики может выглядеть как растерянность, – говорит главный экономист Luminor Ленно Уускюла. – Кроме того, сторонники жесткой денежно-кредитной политики чувствуют, что их мнение долгое время игнорировалось. Конечно, существует также риск, что слишком раннее прекращение борьбы с инфляцией может впоследствии дорого обойтись».

Уускюла отметил, что Европейский центральный банк допустил ошибки в 2008 и 2011 годах, повышая процентные ставки и удерживая их на слишком высоком уровне, и после непродолжительных колебаний перешел к более мягкому режиму, ориентированному на достижение конкретных результатов.

«Мы ожидаем, что ЕЦБ может снизить ставки уже в первой половине 2024 года, а во второй половине, возможно, и значительно, поскольку экономическая ситуация и ухудшение ее перспектив могут не оставить центральному банку иного выбора», – сказал Уускюла.

Хотя на первый взгляд ожидание снижения ставки может показаться хорошей новостью, это может оказаться совсем не так, поскольку снижение процентной ставки обусловлено слабыми экономическими показателями еврозоны, ухудшающими состояние нашей экономики. Мы вполне можем получить снижение процентной ставки, но ценой продолжения экономического спада.