Медики рекомендуют: как существенно снизить риск возникновения онкологических заболеваний

Результаты крупного международного исследования показали, что если человек хотя бы умеренно физически активен, риск развития рака для него значительно ниже, чем при малоподвижном образе жизни.
В ходе исследования, результаты которого опубликованы в журнале Clinical Oncology, были проанализированы данные более 750 000 взрослых людей из США, стран Европы и Австралии. Было обнаружено, что более высокий уровень физической активности влечет за собой более низкий риск возникновения семи типов рака. Это рак кишечника, молочной железы, почек, печени, а также миелома, лимфосаркома и рак шейки матки.
Предыдущие исследования также указывали на подобную связь физической активности и риска онкологических заболеваний.
Если люди придерживаются рекомендуемого уровня физической активности, в наименьшей степени для них снижается риск рака молочной железы - на величину от 6 до 10 процентов, а в наибольшей степени снижается риск рака печени - на величину от 18 до 27 процентов. В США государственные эксперты в области здравоохранения рекомендуют взрослым как минимум 2,5 часа в неделю заниматься физическими упражнениями умеренной интенсивности, такими как быстрая ходьба, неторопливая езда на велосипеде, плавание, походы. Тот же результат дают примерно 75 минут бега. Также можно чередовать умеренную и интенсивную физическую активность по неделям.
Ученые признают, что проблемным местом исследования является собственная оценка людьми уровня своей физической активности. Авторы исследования также отмечают, что менее активные люди могут отличаться от более активных не только по критерию прямой физической активности.