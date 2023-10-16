Медики рекомендуют: как существенно снизить риск возникновения онкологических заболеваний

В ходе исследования, результаты которого опубликованы в журнале Clinical Oncology, были проанализированы данные более 750 000 взрослых людей из США, стран Европы и Австралии. Было обнаружено, что более высокий уровень физической активности влечет за собой более низкий риск возникновения семи типов рака. Это рак кишечника, молочной железы, почек, печени, а также миелома, лимфосаркома и рак шейки матки.

Предыдущие исследования также указывали на подобную связь физической активности и риска онкологических заболеваний.

Если люди придерживаются рекомендуемого уровня физической активности, в наименьшей степени для них снижается риск рака молочной железы - на величину от 6 до 10 процентов, а в наибольшей степени снижается риск рака печени - на величину от 18 до 27 процентов. В США государственные эксперты в области здравоохранения рекомендуют взрослым как минимум 2,5 часа в неделю заниматься физическими упражнениями умеренной интенсивности, такими как быстрая ходьба, неторопливая езда на велосипеде, плавание, походы. Тот же результат дают примерно 75 минут бега. Также можно чередовать умеренную и интенсивную физическую активность по неделям.