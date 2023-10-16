В Финляндии число банкротств приближается к рекорду

Количество банкротств за последние 12 месяцев превышает аналогичный показатель предыдущего года на 19 процентов.

Больше всего было банкротств в сфере прочих услуг – 120, далее следует строительство с 60 банкротствами, но если пересчитать их в человеко-годы, то показатели довольно близки: 405 и 385.

Как уточнили в Департаменте статистики, другие услуги включают в себя широкий спектр сфер деятельности, а крупнейшими из них являются информация и связь, финансовая и страховая деятельность, деятельность в сфере недвижимости, профессиональная, научная и техническая деятельность, административная и вспомогательная деятельность, образовательные услуги, здравоохранение и социальное обеспечение, искусство, развлечения и досуг.