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Улица Пронкси откроется в эту пятницу уличным фестивалем

Уве Гнадентайх
, журналист
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Улица Пронкси в Таллинне.
Улица Пронкси в Таллинне. Фото: Uwe Gnadenteich

Начатая в октябре прошлого года полномасштабная реконструкция улиц Йыэ и Пронкси в Таллинне близится к завершению, и 20 октября обновленная Пронкси будет открыта для движения транспорта уличным фестивалем.

«Строительные работы на улицах Йыэ и Пронкси продолжались целый год, и вполне понятно, что ограничения движения стали испытанием для горожан. Фестивалем мы хотим поблагодарить за терпение всех, кто был вынужден делать уступки в своем распорядке дня за это время», - сказала старейшина Кесклинна района Моника Хауканымм

В рамках уличного фестиваля, который начнется 20 октября в 19:00, состоятся акустический концерт певца Stefan, выступление трио Vivi Maar и танцоров свинга из танцевальной студии MODUS.

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