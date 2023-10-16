Улица Пронкси откроется в эту пятницу уличным фестивалем

«Строительные работы на улицах Йыэ и Пронкси продолжались целый год, и вполне понятно, что ограничения движения стали испытанием для горожан. Фестивалем мы хотим поблагодарить за терпение всех, кто был вынужден делать уступки в своем распорядке дня за это время», - сказала старейшина Кесклинна района Моника Хауканымм