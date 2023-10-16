Эстонские спортсмены выиграли турнир Большого шлема в Канаде

В своей подгруппе Калдвеэ и Лилль выиграли все свои матчи и дошли до четвертьфинала, где встретились со шведской парой Вестман - Альберг. Матч завершился победой эстонцев со счетом 6:4. В полуфинале Калдвеэ и Лилль встретились с канадской парой Риз-Хансен - Честер, которую эстонский дуэт победил со счетом 9:3. Победа была оформлена всего за пять туров.

В финале эстонцы встретились с канадской парой керлингистов Коттер - Коттер. Обе команды в первых турах играли осторожно, но в четвертом туре эстонцы отняли у соперника целых три очка и повели в счете. В пятом туре они взяли еще одно очко. Матч завершился с уверенным преимуществом эстонской пары – 8:3.

«В Канаде мы можем проверить себя против новых игроков, это очень хорошо развивает. В керлинге важен опыт, и чем больше у нас опыта в турнирах и с разными соперниками, тем сильнее мы становимся», - сказала Марие Калдвеэ.

Самая серьезная цель сезона эстонского дуэта – пробиться благодаря чемпионату Эстонии на весенний чемпионат мира, где будут распределяться первые олимпийские очки.

«Конкуренция среди лучших спортсменов очень жесткая. Первые 10-15 команд равны по силам, поэтому в каждой игре нужно выкладываться на все сто, чтобы попасть на Олимпиаду. Если все получится, мы сможем победить. Титульные соревнования заставляют серьезнее тренироваться и мотивируют выкладываться полностью», — добавила Калдвеэ.

Канадская суперсерия Большого шлема в смешанном парном разряде представляет собой шестиэтапное соревнование, в котором принимают участие лучшие команды по керлингу в смешанном парном разряде из Европы и Северной Америки. Лучшие пары, прошедшие квалификацию, выйдут в финал в Брантфорде (Канада). Эстонская пара по керлингу примет участие в четырех отборочных турнирах.