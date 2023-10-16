Обеспокоенная мать: после бомбовых угроз мой ребенок не мог спать ночью

К счастью, школа и детский сад, в которые ходят мои дети, не получили этого страшного письма. Тем не менее, ситуация выглядела несколько тревожно - с учетом текущих событий. Мой старший ребенок, который ходит в школу, получил информацию об угрозах как от учителей, так и от других учеников, и был в определенной степени напуган. Ночью он не смог заснуть и забрался в кровать к родителям, чтобы чувствовать себя в безопасности.

Я ответила девочке, что мой ребенок ходит в детский сад, а не в школу, и тогда девочка стала говорить на эту тему со мной. Она подробно рассказала о том, что ей пришлось вернуться домой из школы из-за отмены уроков, и что многие школы получили эту угрозу. Я пыталась объяснить девочке, что все это было сделано только для того, чтобы напугать людей. После этого девочка стала утверждать, что одно из школьных зданий в Эстонии сгорело после этих угроз. Я, конечно, сказала девочке, что это совсем не так, но она была абсолютно уверена в том, что такой инцидент произошел. Она сказала, что все об этом говорят, и что на TikTok даже есть видео. На мой вопрос, была ли в новостях в СМИ такая же информация, она, немного подумав, ответила, что, наверное тоже была, раз уж все об этом говорят. На этом наша беседа закончилась.