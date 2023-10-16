Обеспокоенная мать: после бомбовых угроз мой ребенок не мог спать ночью

По мнению матери двоих детей Трийну Вярно, в свете многочисленных угроз взрывами, сделанных в Эстонии в конце прошлой недели, взрослым жителям Эстонии следует проанализировать, какие социальные сети используют их дети.
Волна бомбовых угроз, отмеченная в Эстонии 12 октября, послужила еще одним поводом напомнить о важности возрастных ограничений в социальных сетях.
К счастью, школа и детский сад, в которые ходят мои дети, не получили этого страшного письма. Тем не менее, ситуация выглядела несколько тревожно - с учетом текущих событий. Мой старший ребенок, который ходит в школу, получил информацию об угрозах как от учителей, так и от других учеников, и был в определенной степени напуган. Ночью он не смог заснуть и забрался в кровать к родителям, чтобы чувствовать себя в безопасности.
Когда же я привела своего шестилетнего ребенка на тренировку, к нам подошла девочка лет девяти, которая спросила моего ребенка, не поступила ли и в его школу угроза взрыва. Мне стало понятно, что эта информация дошла до каждого ребенка в Эстонской Республике.
Я ответила девочке, что мой ребенок ходит в детский сад, а не в школу, и тогда девочка стала говорить на эту тему со мной. Она подробно рассказала о том, что ей пришлось вернуться домой из школы из-за отмены уроков, и что многие школы получили эту угрозу. Я пыталась объяснить девочке, что все это было сделано только для того, чтобы напугать людей. После этого девочка стала утверждать, что одно из школьных зданий в Эстонии сгорело после этих угроз. Я, конечно, сказала девочке, что это совсем не так, но она была абсолютно уверена в том, что такой инцидент произошел. Она сказала, что все об этом говорят, и что на TikTok даже есть видео. На мой вопрос, была ли в новостях в СМИ такая же информация, она, немного подумав, ответила, что, наверное тоже была, раз уж все об этом говорят. На этом наша беседа закончилась.
Вечером дома
Однако вечером дома мне пришлось подробно объяснять своему старшего ребенку школьного возраста, что в действительности происходит и почему. Нужно было обязательно объяснить ребенку, что на самом деле все в порядке. Но при этом ребенок тоже рассказал мне о том, что видел в школе различные видео из TikTok, показанные его друзьями, на которых на следующий день после получения угроз взрывались многие школы.
Я еще раз укрепилась во мнении, что решение не разрешать ребенку использовать какую-либо социальную сеть было единственно правильным.
Для тех, кто не знает, на этих платформах есть возрастное ограничение - 13 лет. Требований аутентификации, конечно, нет, но дату рождения нужно вводить. Думаю, для родителей это не является сюрпризом, поскольку я более-менее уверена, что по собственной инициативе 8-летнему ребенку не придет в голову врать на таких платформах о своем возрасте.
Дети не умеют отличать правдивую информацию от ложной
Так почему же существует это ограничение? На этих платформах, конечно, можно найти обучающие видеоролики, но при этом там существует большое количество видео и информации, сталкиваясь с которой, дети не могут отличить верную информацию от ложной. Они прожили в этом мире еще слишком недолго, чтобы обладать всеми знаниями, позволяющими оценить качество информации и понять, ложная ли она, или же нет.
Мы говорим, что подобный спам с угрозами предназначен для разжигания страха, и мы не должны подпитывать этот страх. Позволяя детям использовать эти платформы, где информация распространяется молниеносно, мы усиливаем этот страх среди наиболее уязвимой группы людей.
Приятно, если дети, увидев что-то подобное, спрашивают у родителей дополнительную информацию, но, по всей вероятности, многие дети делятся своими новыми «знаниями» только со своими друзьями. Это значит, что они продолжают верить этой ложной информации, и взрослый человек просто не может им объяснить, что они на самом деле там видели.
Раньше я писала о том, почему опасно делиться фотографиями и личной информацией детей, а сегодня я прошу вас, родителей, проанализировать, какими каналами пользуются ваши дети, и что они делают в этих каналах. Мы должны стараться уменьшить распространение этой ерунды среди детей и сами предлагать детям объяснения, даже если это утомительно и отнимает у нас много времени.