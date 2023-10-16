В воскресенье, 15 октября, председатели комиссий по иностранным делам парламентов Эстонии, Латвии и Литвы отправились в Израиль с двухдневным визитом, чтобы встретиться с депутатами Кнессета и тамошним министром иностранных дел. Вообще-то визит должен был состояться еще летом, но был отложен и пришелся на очень трудное для Израиля время – таким образом, теперь визит трех послов стран Балтии носит весьма символический характер.
КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Против кого дружим: над сотрудничеством стран Балтии больше не будут насмехаться
Однако в интервью Postimees министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш утверждает, что в случае внешней политики странам Балтии следовало бы сотрудничать и в совершенно другом направлении. В то время как внимание всего мира приковано к Израилю, гораздо более близкий вооруженный конфликт - российская агрессия в Украине - по крайней мере на время пропал с передовиц мировых новостей. По мнению Кариньша, страны Балтии должны общими усилиями добиваться сохранения поддержки Украины.
На протяжении многих лет по поводу сотрудничества стран Балтии звучали всевозможные иронические замечания. Один и тот же исторический опыт прошлого столетия не всегда был достаточным объединяющим фактором. Так, Эстония в своих мечтах часто предпочитает принадлежать скорее к числу Скандинавских стран, а литовцев исторические связи влекут в сторону Польши.
Есть и ряд не самых удачных примеров сотрудничества стран Балтии. Взять, к примеру, Rail Baltic, в отношении которой каждая страна долгие годы стремилась перетянуть одеяло на себя. Или план строительства совместной атомной электростанции, где дело так и не зашло дальше громких слов. Однако не стоит переживать из-за неудачного опыта, ведь даже лучшие друзья иногда ссорятся.
Мы должны сотрудничать уже хотя по той причине, что многие люди в мире по-прежнему сажают нас в одну лодку, хотим мы этого или нет. Взять хотя бы волну электронных писем с угрозами взрыва на русском языке, обрушившуюся в четверг и пятницу на различные учреждения, включая школы и детские сады. Эта атака также пришлась сразу на все три страны Балтии. Судя по всему, это волна спама, направленная на раскол общества, и эстонская полиция вместе с латвийскими и литовскими коллегами создаст следственную группу.
Есть и ряд не самых удачных примеров сотрудничества стран Балтии. Однако из-за него не стоит переживать, ведь даже лучшие друзья иногда ссорятся.
Все страны Балтии в своей политике безопасности надеются на поддержку НАТО и поддерживают расходы на оборону на уровне, значительно превышающем два процента от валового внутреннего продукта (ВВП). Это также означает тесное сотрудничество, от охраны границ до совместных закупок, например, в случае с системой ПВО средней дальности. Приятно читать, что, по мнению Кариньша, сотрудничество между Латвией и Эстонией в вопросах безопасности является исключительно хорошим.
В области безопасности мы, конечно же, должны сотрудничать с другими партнерами по НАТО, и прежде всего с нашими ближайшими соседями, которые смотрят на мир так же, как и мы. Одни из них - наши северные соседи, финны, а другие - южные соседи стран Балтии, поляки.
В воскресенье, 15 октября, в Польше состоялись выборы, которые лидеры обеих основных партий называли особенно решающими с точки зрения будущего страны, рисуя при этом довольно демоническую картину своего оппонента. Для Эстонии нет разницы, кто победит на выборах, но нам все же нужно хорошо ладить с Польшей.
Для достижения своих целей малые страны должны держаться вместе. Особенно если у них есть общий представляющий угрозу сосед.