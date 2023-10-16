КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Против кого дружим: над сотрудничеством стран Балтии больше не будут насмехаться

Однако в интервью Postimees министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш утверждает, что в случае внешней политики странам Балтии следовало бы сотрудничать и в совершенно другом направлении. В то время как внимание всего мира приковано к Израилю, гораздо более близкий вооруженный конфликт - российская агрессия в Украине - по крайней мере на время пропал с передовиц мировых новостей. По мнению Кариньша, страны Балтии должны общими усилиями добиваться сохранения поддержки Украины.

На протяжении многих лет по поводу сотрудничества стран Балтии звучали всевозможные иронические замечания. Один и тот же исторический опыт прошлого столетия не всегда был достаточным объединяющим фактором. Так, Эстония в своих мечтах часто предпочитает принадлежать скорее к числу Скандинавских стран, а литовцев исторические связи влекут в сторону Польши.

Есть и ряд не самых удачных примеров сотрудничества стран Балтии. Взять, к примеру, Rail Baltic, в отношении которой каждая страна долгие годы стремилась перетянуть одеяло на себя. Или план строительства совместной атомной электростанции, где дело так и не зашло дальше громких слов. Однако не стоит переживать из-за неудачного опыта, ведь даже лучшие друзья иногда ссорятся.