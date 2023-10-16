Сегодня в Иерусалиме председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон (Партия реформ) выступил с коллегами из Латвии, Литвы и Израиля с совместным заявлением, осуждающим ХАМАС и террористические акты, совершенные против Израиля и его граждан.
Совместное заявление Михкельсона и его израильских и балтийских коллег: Иран представляет собой глобальную угрозу
«У действий ХАМАС нет никакого оправдания, законности или обоснования, поэтому они заслуживают глобального осуждения. Эти атаки представляют идеологию, единственной целью которой является стереть Государство Израиль с карты мира», - отмечают руководители комиссий по иностранным делам, которые поддерживают законное право Израиля защищать своих государство и граждан от жестоких террористических актов.
Председатели комиссий призывают международную общественность разъяснить странам оси, то есть Ирану, Сирии и Ливану, а также организациям региона, в первую очередь «Хезболле», что они должны воздержались от участия в войне. «Они не должны поддерживать, поощрять или способствовать созданию дополнительного фронта против Израиля. Такие действия приведут к четкому и смертоносному ответу Израиля», - отмечается в заявлении.
По словам руководителей комиссий по иностранным делам, значительную часть насилия, направленного против Израиля и его граждан, напрямую финансировал и поддержал Иран. «Мы твердо убеждены, что Иран представляет серьезную глобальную угрозу, не только являясь главным поставщиком терроризма, но и неумолимо ослабляя стабильность как на Ближнем Востоке, так и на более широкой глобальной арене. Мы призываем международную общественность принять согласованные меры по дальнейшему изолированию Ирана посредством более строгих санкций», - говорят они в совместном заявлении.
Председатели комиссий также призывают государства со схожими взглядами объявить Корпус стражей исламской революции террористической организацией. В заявлении они выражают обеспокоенность в связи с успехами ядерной программы Ирана и отсутствием прозрачности перед лицом Международного агентства по атомной энергии. «Перспектива неконтролируемого, обладающего ядерным оружием Ирана - это сценарий, который международная общественность не может позволять. Мы настоятельно призываем международную общественность объединиться для принятия решительных и согласованных усилий, чтобы предотвратить эту угрозу», - сообщается в заявлении.
Председатели комиссий отмечают, что с глубокой тревогой наблюдают за расширением сотрудничества России и Ирана на поле боя в Украине и на укрепляющиеся связи с ХАМАС. По их словам, эта тенденция представляет серьезную угрозу для безопасности Израиля, Ближнего Востока и Европы.
«Мы однозначно подтверждаем свою непоколебимую поддержку народу Украины и твердую приверженность оказанию помощи Украине. Эта приверженность прочно опирается на нашу глубокую убежденность, что такой курс действий не только является моральным императивом, но и соответствует нашему коллективному интересу выступить против тоталитарных режимов на международной арене», - заверяют руководители комиссий по иностранным делам.
Помимо Михкельсона, совместное заявление подписали председатель комиссии по иностранным делам парламента Латвии Рихардс Колс, руководитель комиссии по иностранным делам парламента Литвы Жигимантас Павилёнис и руководитель комиссии по иностранным делам и обороне парламента Израиля Йоэль Эдельштейн.