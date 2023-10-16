Совместное заявление Михкельсона и его израильских и балтийских коллег: Иран представляет собой глобальную угрозу

«У действий ХАМАС нет никакого оправдания, законности или обоснования, поэтому они заслуживают глобального осуждения. Эти атаки представляют идеологию, единственной целью которой является стереть Государство Израиль с карты мира», - отмечают руководители комиссий по иностранным делам, которые поддерживают законное право Израиля защищать своих государство и граждан от жестоких террористических актов.

Председатели комиссий призывают международную общественность разъяснить странам оси, то есть Ирану, Сирии и Ливану, а также организациям региона, в первую очередь «Хезболле», что они должны воздержались от участия в войне. «Они не должны поддерживать, поощрять или способствовать созданию дополнительного фронта против Израиля. Такие действия приведут к четкому и смертоносному ответу Израиля», - отмечается в заявлении.

По словам руководителей комиссий по иностранным делам, значительную часть насилия, направленного против Израиля и его граждан, напрямую финансировал и поддержал Иран. «Мы твердо убеждены, что Иран представляет серьезную глобальную угрозу, не только являясь главным поставщиком терроризма, но и неумолимо ослабляя стабильность как на Ближнем Востоке, так и на более широкой глобальной арене. Мы призываем международную общественность принять согласованные меры по дальнейшему изолированию Ирана посредством более строгих санкций», - говорят они в совместном заявлении.