Когда перестанет дуть ветер перемен? Еще два учреждения сменили членов совета

Смена нарвской власти усилила так называемый ветер перемен. Стало известно об очередной смене членов советов, на этот раз двух муниципальных учреждений. Норма это или нет?
На выходных стало известно о том, что еще два совета муниципальных учреждений сменили членов совета. На этот раз изменения произошли в составах советов Narva Vesi и Narva Jäätmekäitluskeskus. Из совета Narva Vesi были выведены депутаты Андрей Фишер и Яан Саан, на их место были назначены депутаты Светлана Лешихина и Елена Пахомова. Совет Narva Jäätmekäitluskeskus заменил депутата Андрея Яковлева на депутатов Алексея Евграфова и Александра Ефимова.
Совсем недавно из совета учреждения Narva Muuseum SA были отозваны депутат Владимир Жаворонков и житель города Нарва Рене Абрамсон. Новыми членами совета стали депутаты Вадим Орлов и Алексей Мяги, члены фракции Narva. Еще раньше оппозиционного депутата фракции Respekt Антона Праткунаса отозвали из совета Нарвской больницы. Новыми членами совета были назначены представители правящей фракции Narva Алексей Мяги, Алексей Евграфов и Вадим Орлов.
По словам депутата фракции Respekt Андрея Фишера, для него, как и для Рене Абрамсона, который совсем недавно был исключен из списка членов совета Narva Muuseum SA, новость сюрпризом не стала. Ведь в целом такие перемены - это обычная практика.
«Никто и не сомневался, что так будет. Если понимать, как формируется политика любой правящей фракции или коалиции, то становится ясно, что любая политическая структура заинтересована в полном контроле всех подотчетных руководящих советов, комиссий. Нет смысла забирать власть, если ты потом эту власть не контролируешь во всех возможных местах. Это вполне закономерные действия», - прокомментировал депутат оппозиционной фракции Respekt Фишер.
«Narva Vesi - одно из стратегических предприятий, поэтому ожидать, что членов совета не поменяют, было бы глупо», - согласна с ним депутат фракции Respekt Яна Кондрашова.
Андрей Фишер уверен, что любая новая правящая фракция или коалиция всегда будет поступать таким образом, и в этом нет ничего удивительного. Его, однако, смущает, что зачастую такие перемены подаются не совсем честно для внешнего наблюдателя. «Это может мотивироваться выдуманными причинами - вроде плохой коммуникации, когда на самом деле истинная причина заключается просто в смене власти», - добавил он.
Как повлияет смена членов совета на работу двух учреждений, пока неясно. «Если с Narva Vesi ситуация проще - это предприятие, которое занимается абсолютно четкими задачами - то в Narva Haigla (Нарвская больница) cитуация несколько сложнее. Решения совета могут влиять на работу руководителя, и порой это может иметь негативные последствия. В случае с Narva Haigla это может отразиться на персонале», - пояснил Андрей Фишер.
Rus.Postimees связался с главной Narva Vesi Дмитрием Липатовым, но тот сказал, что особенно комментировать нечего - ведь членов совета назначает не он.
В Нарве абсолютно нормальна практика, при которой в совет муниципальных учреждений садятся люди, не имеющие абсолютно никакого опыта непосредственно в той сфере, в которой им теперь придется работать.
«Хотелось бы, чтобы в советах были люди, разбирающиеся в вопросах учреждения. Я бы сам никогда не пошел в совет Narva Haigla, потому что медицина - это вещь, в которой я не разбираюсь, а сидеть просто свадебным генералом я смысла не вижу», - сказал Фишер. В совете Narva Vesi членство Фишера имело под собой основание, так как по образованию депутат является инженером-механиком, и эта сфера ему была близка.
«Можно было бы предположить, что власть хочет ставить на места своих специалистов. Но если посмотреть, кого именно ставят в советы, становится понятно, что людей распределяют не по принципу их компетентности в тех или иных сферах. Допустим, можно понять кандидатуру Елены Пахомовой, которая имеет опыт работы в городских целевых учреждениях и опыт работы членом совета в Narva Linnaelamu, но Светлана Лешихина связана с детским садом, детьми и педагогикой, и Narva Vesi - не совсем ее сфера деятельности», - обратила внимание Кондрашова.
Яна отмечает, что в повестке Нарвского городского собрания на 19 октября нет ни одного важного вопроса. «Ни вопросы о Кренгольмском квартале культуры, который находится с четвертого мая в делопроизводстве горсобрания, ни вопросы об образовательном кластере подниматься не будут. Действительно значимых тем в повестке нет, зато мы меняем составы советов, представителей города в попечительских советах, членов управы... То, что именно это стоит на первом плане, а важные городские темы - на втором, удручает», - подчеркнула Кондрашова.
Rus.Postimees пытался связаться с вышеупомянутыми депутатами фракции Narva, но ему это не удалось.