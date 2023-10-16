Когда перестанет дуть ветер перемен? Еще два учреждения сменили членов совета

«Narva Vesi - одно из стратегических предприятий, поэтому ожидать, что членов совета не поменяют, было бы глупо», - согласна с ним депутат фракции Respekt Яна Кондрашова.

Андрей Фишер уверен, что любая новая правящая фракция или коалиция всегда будет поступать таким образом, и в этом нет ничего удивительного. Его, однако, смущает, что зачастую такие перемены подаются не совсем честно для внешнего наблюдателя. «Это может мотивироваться выдуманными причинами - вроде плохой коммуникации, когда на самом деле истинная причина заключается просто в смене власти», - добавил он.

Как повлияет смена членов совета на работу двух учреждений, пока неясно. «Если с Narva Vesi ситуация проще - это предприятие, которое занимается абсолютно четкими задачами - то в Narva Haigla (Нарвская больница) cитуация несколько сложнее. Решения совета могут влиять на работу руководителя, и порой это может иметь негативные последствия. В случае с Narva Haigla это может отразиться на персонале», - пояснил Андрей Фишер.

Rus.Postimees связался с главной Narva Vesi Дмитрием Липатовым, но тот сказал, что особенно комментировать нечего - ведь членов совета назначает не он.

В Нарве абсолютно нормальна практика, при которой в совет муниципальных учреждений садятся люди, не имеющие абсолютно никакого опыта непосредственно в той сфере, в которой им теперь придется работать.