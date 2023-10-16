Большие планы, забота о людях и зарплата в 5000 евро: представитель правительства в Ида-Вирумаа приступил к работе

На вопрос о своих ощущениях перед первым рабочим днем и чувствует ли он ответственность в связи с новой должностью, Яанус Пурга, который много лет прожил в Ида-Вирумаа, ответил, что, конечно, он чувствует большую ответственность перед своим уездом.

«Но я этому только рад. Во всяком случае, я уже полгода посвящаю себя этому направлению. Помимо прочего, ответственной эту должность делает и ​​поставленная мною цель – желание улучшить жизнь в родном уезде. У меня нет привычки давать обещания, которые я не могу выполнить, поэтому сейчас я смотрю, что нужно сделать и что я могу сделать. Верю, что многое», - говорит представитель правительства в Ида-Вирумаа.