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Большие планы, забота о людях и зарплата в 5000 евро: представитель правительства в Ида-Вирумаа приступил к работе

София Солдатенко
, репортер
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Яанус Пурга.
Яанус Пурга. Фото: Raul Mee

Сегодня, 16 октября, к работе приступил представитель правительства в Ида-Вирумаа Яанус Пурга. В комментарии для Rus.Postimees Пурга назвал главные цели, которых он хочет добиться на новом посту, чем планирует занимается в ближайшее время и почему местом работы был выбран Йыхви.

На вопрос о своих ощущениях перед первым рабочим днем и чувствует ли он ответственность в связи с новой должностью, Яанус Пурга, который много лет прожил в Ида-Вирумаа, ответил, что, конечно, он чувствует большую ответственность перед своим уездом.

«Но я этому только рад. Во всяком случае, я уже полгода посвящаю себя этому направлению. Помимо прочего, ответственной эту должность делает и ​​поставленная мною цель – желание улучшить жизнь в родном уезде. У меня нет привычки давать обещания, которые я не могу выполнить, поэтому сейчас я смотрю, что нужно сделать и что я могу сделать. Верю, что многое», - говорит представитель правительства в Ида-Вирумаа.

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