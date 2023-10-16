Эркки Баховски: Мартти Ахтисаари призывал Эстонию искать формулу мирного сосуществования с Россией

Cкончавшийся президент Финляндии Мартти Ахтисаари (занимавший пост главы государства с 1994 по 2000 годы) вспоминал в своих мемуарах, как американцы обратились к нему как к потенциальному посреднику для достижения мира в Сербии. В конце концов НАТО начало кампанию по бомбардировкам Сербии весной 1999 года, но тогдашний президент Сербии Слободан Милошевич не склонен был сдаваться. На самом деле, посредником в заключении мира должна была стать Германия, тогдашняя страна-председатель Европейского союза, но поскольку у бывшей Югославии остались плохие воспоминания о Германии со времен Второй мировой войны, пришлось искать кого-то более нейтрального. Вот таким посредником и оказался Ахтисаари.

Все закончилось хорошо. На саммите Евросоюза в Кельне в июне 1999 года журналистов направили в отдельный пресс-центр за час до запланированного прибытия Ахтисаари, который должен был прилететь прямо из Сербии. К этому часу прибавился еще один, так что около 2000 журналистов ждали в пресс-центре в общей сложности около двух часов. Но в конце концов перед ними предстали Ахтисаари - и чуть позже - канцлер Германии Герхард Шредер. Был заключен мирный договор, и Сербия вывела свои силы из Косово.