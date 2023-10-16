Эркки Баховски: Мартти Ахтисаари призывал Эстонию искать формулу мирного сосуществования с Россией

По мнению Мартти Ахтисаари, Эстония должна была найти modus vivendi (способ сосуществования) в отношениях с Россией, напоминает редактор мнений Postimees Эркки Баховски.
Cкончавшийся президент Финляндии Мартти Ахтисаари (занимавший пост главы государства с 1994 по 2000 годы) вспоминал в своих мемуарах, как американцы обратились к нему как к потенциальному посреднику для достижения мира в Сербии. В конце концов НАТО начало кампанию по бомбардировкам Сербии весной 1999 года, но тогдашний президент Сербии Слободан Милошевич не склонен был сдаваться. На самом деле, посредником в заключении мира должна была стать Германия, тогдашняя страна-председатель Европейского союза, но поскольку у бывшей Югославии остались плохие воспоминания о Германии со времен Второй мировой войны, пришлось искать кого-то более нейтрального. Вот таким посредником и оказался Ахтисаари.
Все закончилось хорошо. На саммите Евросоюза в Кельне в июне 1999 года журналистов направили в отдельный пресс-центр за час до запланированного прибытия Ахтисаари, который должен был прилететь прямо из Сербии. К этому часу прибавился еще один, так что около 2000 журналистов ждали в пресс-центре в общей сложности около двух часов. Но в конце концов перед ними предстали Ахтисаари - и чуть позже - канцлер Германии Герхард Шредер. Был заключен мирный договор, и Сербия вывела свои силы из Косово.
В 2008 году Ахтисаари получил Нобелевскую премию мира, в том числе и за содействие мирному процессу в Косово (сейчас там снова наблюдается напряженность), а также за помощь в обретении независимости Намибией. В Намибии его считают национальным героем; по крайней мере, так говорят люди, посетившие эту страну. Ахтисаари также выступил посредником при установлении мира в провинции Ачех в Индонезии.
Роль Ахтисаари в истории стран Балтии двойственна. Он действительно поддержал вступление стран Балтии в Евросоюз, но в контексте расширения НАТО очень высоко ценил возможность присоединения стран Балтии к натовской программе мирного партнерства. Общеизвестно, что Эстония и другие страны Балтии хотели стать полноправными членами альянса и видели в Программе мирного партнерства лишь временную замену.
По мнению Ахтисаари, Эстонии следовало найти формулу сосуществования с Россией и не предпринимать поспешных односторонних шагов, например, в отношении границы. «Это не работает: нельзя выбирать соседей», - цитирует Ахтисаари американский историк Мэри Элиз Саротт в своей книге «Ни одного дюйма: Америка, Россия и тупик, созданный после холодной войны».
Финляндия скорбит. Можно также сказать, что Ахтисаари был самым открытым из финских президентов. Однако он не согласился участвовать во внутренних выборах кандидата от финских социал-демократов перед баллотированием на второй срок, что в итоге и стоило ему второго срока. Новым президентом Финляндии стала Тарья Халонен.