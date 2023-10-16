Эстония купит у Турции 220 бронетранспортеров

Эстония в среду в 14.30 подпишет в ангаре порта Какумяэ в Таллинне договор на закупку новой бронетехники у Турции почти на 220 млн евро.
Для приобретения бронетехники будут подписаны контракты с двумя турецкими компаниями для оснащения 2-й пехотной бригады, в развитие которой в последние годы вкладывались значительные инвестиции, сообщил Государственный центр оборонных инвестиций.
Договор подпишут министр обороны Ханно Певкур и его турецкий коллега Яшар Гюлер.
Задача будущих партнеров - оснастить Силы обороны Эстонии примерно 220 колесными бронемашинами, а центр разминирования Спасательного департамента - четырьмя бронемашинами 4х4.
Ориентировочная стоимость закупки составляет около 220 млн евро. Первые машины поступят в течение года после подписания контрактов.