ГАЛЕРЕЯ ⟩ Эстония покупает бронетехнику на 220 миллионов евро

Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) подписал в среду договоры с турецкими компаниями Nurol Makina и Otokar на приобретение 234 колесных бронемашин для Сил обороны Эстонии на общую сумму 200 миллионов евро.
Из 234 единиц бронетехники четыре колесные бронемашины будут приобретены для центра разминирования Спасательного департамента, сообщила в среду пресс-служба RKIK.
Назначение бронемашин – защищать военнослужащих Сил обороны в боевых действиях, чтобы провести передислокацию военнослужащих максимально быстро и безопасно.
Новую бронетехнику приобретут для 2-й пехотной бригады Сил обороны, которая ранее не имела колесной бронетехники. Кроме того, дополнительные бронетранспортеры будут закуплены для 1-й пехотной бригады и центра разминирования Спасательного департамента.
«Защита эстонского солдата в опасной ситуации имеет для нас первостепенное значение. Учитывая текущую ситуацию с безопасностью, в наших условиях закупок было важно, чтобы первые машины прибыли в Эстонию как можно раньше, - сказал категорийный руководитель RKIK по авиации, воде и боевой технике Кармо Саар.- Это был масштабный и технически сложный тендер с крайне жесткой конкуренцией, в котором участвовали девять компаний из шести стран. Тендер был построен таким образом, что бронемашины должны соответствовать установленным нами техническим требованиям и стандартам качества, и лучшие предложения были выбраны с учетом наиболее быстрых сроков поставки и цены. Успешные предложения сделали турецкие компании Nurol Makina и Otokar, имеющие многолетний опыт в производстве бронетехники».
Бронетехника длится на две категории: бронемашины 4x4, которые будут использоваться небольшими группами как в 1-й, так и во 2-й пехотных бригадах, и бронемашины 6x6, которые станут пехотными машинами 2-й пехотной бригады. Бронированную модель 4х4 - NMS и будет поставлять компания Nurol Makina, бронемодель 6х6 - Arma, а ее поставщик - Otokar. Первые бронемашины прибудут в Эстонию в 2024 году.
Срок подписанных договоров на колесную бронетехнику составляет десять лет, ориентировочная стоимость закупки - около 200 миллионов евро. Контракты позволяют при необходимости приобретать дополнительную броню и запчасти. Возможен заказ услуг по техническому обслуживанию, ремонту и развитию соответствующих транспортных средств по договорам.
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур и министр обороны Турции Яшар Гюлер также подписали в среду протокол о намерениях, который дает основу для сотрудничества в оборонной промышленности между двумя странами. Также было подписано соглашение о сотрудничестве между RKIK и Агентством оборонной промышленности Турции для обеспечения безопасности поставок материалов и услуг, связанных с бронетехникой, а также для совместной организации обучения и развития.