ГАЛЕРЕЯ ⟩ Эстония покупает бронетехнику на 220 миллионов евро

Из 234 единиц бронетехники четыре колесные бронемашины будут приобретены для центра разминирования Спасательного департамента, сообщила в среду пресс-служба RKIK.

Назначение бронемашин – защищать военнослужащих Сил обороны в боевых действиях, чтобы провести передислокацию военнослужащих максимально быстро и безопасно.

Новую бронетехнику приобретут для 2-й пехотной бригады Сил обороны, которая ранее не имела колесной бронетехники. Кроме того, дополнительные бронетранспортеры будут закуплены для 1-й пехотной бригады и центра разминирования Спасательного департамента.

«Защита эстонского солдата в опасной ситуации имеет для нас первостепенное значение. Учитывая текущую ситуацию с безопасностью, в наших условиях закупок было важно, чтобы первые машины прибыли в Эстонию как можно раньше, - сказал категорийный руководитель RKIK по авиации, воде и боевой технике Кармо Саар.- Это был масштабный и технически сложный тендер с крайне жесткой конкуренцией, в котором участвовали девять компаний из шести стран. Тендер был построен таким образом, что бронемашины должны соответствовать установленным нами техническим требованиям и стандартам качества, и лучшие предложения были выбраны с учетом наиболее быстрых сроков поставки и цены. Успешные предложения сделали турецкие компании Nurol Makina и Otokar, имеющие многолетний опыт в производстве бронетехники».

Бронетехника длится на две категории: бронемашины 4x4, которые будут использоваться небольшими группами как в 1-й, так и во 2-й пехотных бригадах, и бронемашины 6x6, которые станут пехотными машинами 2-й пехотной бригады. Бронированную модель 4х4 - NMS и будет поставлять компания Nurol Makina, бронемодель 6х6 - Arma, а ее поставщик - Otokar. Первые бронемашины прибудут в Эстонию в 2024 году.

Срок подписанных договоров на колесную бронетехнику составляет десять лет, ориентировочная стоимость закупки - около 200 миллионов евро. Контракты позволяют при необходимости приобретать дополнительную броню и запчасти. Возможен заказ услуг по техническому обслуживанию, ремонту и развитию соответствующих транспортных средств по договорам.