Деревообрабатывающие предприятия: настоящие трудности еще впереди

«Мы обязательно окажемся в хвосте всех рейтингов, – считает Мартин Арула, исполнительный директор компании Toftan, занявшей в нынешнем рейтинге деревообрабатывающих предприятий третье место. – Этот год будет совершенно другим по сравнению с двумя предыдущими».

«Изменения в экономической ситуации привели к тому, что в строительном секторе стало меньше работы, что, в свою очередь, снижает объемы работ лесопилок – а дальше, эффектом домино, отражается и на объемах Graanul Invest», – констатирует он.