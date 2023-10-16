Деревообрабатывающие предприятия: настоящие трудности еще впереди

Для лесопромышленной отрасли прошлый год оказался временным затишьем перед бурей – в воздухе витала тревога, ничего хорошего от будущего не ждали, но в целом дела у многих предприятий шли вполне неплохо, пишет dv.ee.
«Мы обязательно окажемся в хвосте всех рейтингов, – считает Мартин Арула, исполнительный директор компании Toftan, занявшей в нынешнем рейтинге деревообрабатывающих предприятий третье место. – Этот год будет совершенно другим по сравнению с двумя предыдущими».
Первую строчку рейтинга деревообрабатывающей промышленности занимает производитель пеллет Graanul Invest.
«Можно сказать, что мы держимся на плаву», – скромно отмечает член правления предприятия Яано Хайдла.
«Изменения в экономической ситуации привели к тому, что в строительном секторе стало меньше работы, что, в свою очередь, снижает объемы работ лесопилок – а дальше, эффектом домино, отражается и на объемах Graanul Invest», – констатирует он.
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