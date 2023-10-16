Чубаров: по нынешним ценам минимальная зарплата должна быть 1000 евро

«По нынешним ценам и с учетом налоговых планов правительства минимальная зарплата в размере 1000 евро должна быть уже сегодня. С теми налогами, которые запланированы на следующий год, жизнь будет тяжелой», – сказал в эфире передачи «Кофе+» член правления Центрального союза профсоюзов Олег Чубаров, передает Rus.ERR.