Чубаров: по нынешним ценам минимальная зарплата должна быть 1000 евро

Центральные союзы работодателей и профсоюзов договорились о повышении минимальной заработной платы в следующем году на 95 евро до 820 евро в месяц: это значительное повышение, но с учетом инфляции и повышения налогов, недостаточное, считает представитель профсоюзов Олег Чубаров.
«По нынешним ценам и с учетом налоговых планов правительства минимальная зарплата в размере 1000 евро должна быть уже сегодня. С теми налогами, которые запланированы на следующий год, жизнь будет тяжелой», – сказал в эфире передачи «Кофе+» член правления Центрального союза профсоюзов Олег Чубаров, передает Rus.ERR.
В 2024 году минимальная зарплата будет составлять около 42% от прогнозируемой Банком Эстонии средней зарплаты. Долгосрочная цель профсоюзов и работодателей – достичь к 2027 году минимальной заработной платы в размере половины средней заработной платы.