Дождь не помеха: в забеге Nõmme Rabajooks приняли участие более тысячи человек

Хотя забег проводился без протокола результатов, на финише определялись победители в четырех группах: женщины, мужчины, девочки и мальчики в возрасте до 12 лет. Мужскую гонку выиграл Денис Шалкаускас с результатом 19.17, из женщин самой быстрой оказалась Хелен Белл (20.56). Среди детей, родившихся в 2011 году и позже, победителями стали Хорре Кууск (25.22) и Марит Тарм (24.15). Все они получили подарочные карты от сети магазинов Sportland для покупки кроссовок для бега Nike. Им также вручили подарки от SiS Baltics, Vorstiabi, Leibur, хутора Kadarbiku и других спонсоров мероприятия.

Идея проведения Ныммеского забега появилась 50 лет назад, когда состоялся первый официальный забег на 30 километров и возникла необходимость и в более короткой дистанции. С инициативой выступили люди, пропагандирующие оздоровительный бег, и целью было популяризировать бег среди людей среднего и пожилого возраста. Стало приятной неожиданностью, что в забеге активное участие приняла и молодежь.