Каллас встретится в Париже с Макроном

Премьер-министр Кая Каллас в среду отправится с рабочим визитом во Францию, где встретится с президентом Эммануэлем Макроном. На встрече с президентом Макроном будут обсуждаться поддержка Украины и повышение цены агрессии для России, а также сотрудничество в сфере безопасности, укрепление отношений между Эстонией и Францией и темы ЕС, в том числе связанные с расширением союза.