Каллас встретится в Париже с Макроном

Премьер-министр Кая Каллас в среду отправится с рабочим визитом во Францию, где встретится с президентом Эммануэлем Макроном. На встрече с президентом Макроном будут обсуждаться поддержка Украины и повышение цены агрессии для России, а также сотрудничество в сфере безопасности, укрепление отношений между Эстонией и Францией и темы ЕС, в том числе связанные с расширением союза.
Премьер-министра во Франции будет сопровождать бизнес-делегация представителей предприятий эстонской энергетики и зеленых технологий. Премьер-министр Каллас выступит на конференции, посвященной 70-летию известного французского новостного журнала L'Express, и примет премию L'Express Europe Award.
Каллас также примет участие в бизнес-семинаре по энергетике и зеленым технологиям, который пройдет в посольстве Эстонии в Париже. Семинар организован в сотрудничестве с MEDEF, головной организацией французских компаний. В составе эстонской бизнес-делегации представители Elcogen, Fusebox, Skeleton Technologies, StarGate Hydrogen, Sunly и UpCatalyst.
Премьер-министр Каллас также выступит с заключительной речью на конференции, посвященной 70-летию известного французского новостного журнала L'Express.