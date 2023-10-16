Во время осенних каникул между Балтийским вокзалом и Тонди не будут ходить поезда

В связи с проведением работ по строительству тоннеля под железнодорожными путями, во время осенних каникул, с 21 по 29 октября, будет прервано железнодорожное сообщение на участке между Балтийским вокзалом и Тонди, сообщила пресс-служба Таллиннской городской канцелярии. В это время Таллинн обеспечит бесплатный проезд для всех пассажиров на маршрутах общественного транспорта, ведущих в Тонди: трамвайных №№3, 4, 6 и автобусном №23, так как на западном направлении временной начальной и конечной станцией поездов Elron станет «Тонди».
Вице-мэр Таллинна Владимир Свет пояснил, что во время школьных каникул будет осуществлено строительство конструкций виадука Тонди и проведена проверка их прочности. «Мы сознательно назначили проведение этих работ на период каникул, чтобы влияние на движение было минимальным. Пока движение поездов между Балтийским вокзалом и Тонди будет прервано, мы предлагаем возможность бесплатного использования общественного транспорта на маршрутах трамваев №№3, 4, 6 и автобуса №23, в том числе для тех пассажиров, которые не являются зарегистрированными жителями Таллинна. Это позволит пассажирам удобно добраться до Тонди и оттуда продолжить свой путь на поезде», - сказал вице-мэр.
Строительство виадука в Тонди завершится в конце 2024 года. Для повышения безопасности железнодорожный переезд будет полностью реконструирован. В ходе работ будут построены новые и более безопасные пешеходные дорожки, пандусы и лестницы для лучшего доступа к железнодорожной платформе.
Работы на железнодорожном переезде Тонди осуществляет компания Leonhard Weiss OÜ, их стоимость составит чуть более 8,8 млн евро, включая НСО.