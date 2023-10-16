Во время осенних каникул между Балтийским вокзалом и Тонди не будут ходить поезда

Вице-мэр Таллинна Владимир Свет пояснил, что во время школьных каникул будет осуществлено строительство конструкций виадука Тонди и проведена проверка их прочности. «Мы сознательно назначили проведение этих работ на период каникул, чтобы влияние на движение было минимальным. Пока движение поездов между Балтийским вокзалом и Тонди будет прервано, мы предлагаем возможность бесплатного использования общественного транспорта на маршрутах трамваев №№3, 4, 6 и автобуса №23, в том числе для тех пассажиров, которые не являются зарегистрированными жителями Таллинна. Это позволит пассажирам удобно добраться до Тонди и оттуда продолжить свой путь на поезде», - сказал вице-мэр.