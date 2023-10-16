Финляндия ужесточит условия получения гражданства

По ее словам, цель нововведений в том, чтобы основным условием получения финского паспорта стала успешная интеграция в финское общество.

«Гражданство будет не так легко получить, как сейчас. И в этом состоит цель, – резюмировала Рантанен. – Финский паспорт станет наградой за удачную интеграцию».

Она отметила, что будут введены экзамен на гражданство и языковой тест. Модель была взята у других европейских стран.

Экзамен на гражданство будет тестировать знания о финском обществе и его правилах, а также об истории и политической системе страны.

«Цель тут заключается в том, чтобы выяснить, понимает ли человек принципы и ценности финского общества», – указывает Рантанен.

На данный момент уже существует языковой тест, который необходимо сдать, чтобы получить финский паспорт.

В правительственной программе было указано, что необходимый для получения гражданства срок проживания будет продлен до восьми лет.

Для получения паспорта человек должен также доказать, что у него достаточно средств для проживания в стране. Министр не уточнила, сколько человек должен зарабатывать, чтобы получить финское гражданство. На данный момент пособия считаются частью дохода. В дальнейшем эту ситуацию планируют изменить.