Из Израиля стартовал эвакуационный рейс с гражданами Эстонии

Как отметила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Латвии Диана Эглите, многие авиакомпании отменяют запланированные рейсы из Израиля, тем самым уменьшая возможности выезда из страны. Поэтому МИД Латвии попросил airBaltic выполнить специальный рейс Рига-Тель-Авив-Рига, чтобы желающие покинуть Израиль латвийцы могли вернуться домой.

Все 148 мест в самолете заняты - в основном рейсом воспользовались граждане Латвии, но среди пассажиров также десять граждан Эстонии и три гражданина Литвы.

Маршрут рейса BTI1772 можно отслеживать в режиме реального времени на карте Flightradar 24.

В латвийских СМИ писали, что эвакуационный билет стоил 340 евро.

Буквально на прошлой неделе в МИД Эстонии объявили, что ищут способы вернуть эстонцев домой в сотрудничестве с другими странами. По состоянию на пятницу в Израиле все еще находились 27 граждан Эстонии, которые уведомили МИД и выразили желание покинуть страну, рассматривают возможность выезда или ждут рейса.