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Из Израиля стартовал эвакуационный рейс с гражданами Эстонии

BNS Брита-Мария Алас
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Самолет airBaltic.
Самолет airBaltic. Фото: EPA / TOMS KALNINS

Около 14.00 из Тель-Авивского аэропорта вылетел эвакуационный рейс airBaltic: помимо граждан Латвии, желающих вернуться на родину, на борту находятся пассажиры из Эстонии и Литвы.

Как отметила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Латвии Диана Эглите, многие авиакомпании отменяют запланированные рейсы из Израиля, тем самым уменьшая возможности выезда из страны. Поэтому МИД Латвии попросил airBaltic выполнить специальный рейс Рига-Тель-Авив-Рига, чтобы желающие покинуть Израиль латвийцы могли вернуться домой.

Все 148 мест в самолете заняты - в основном рейсом воспользовались граждане Латвии, но среди пассажиров также десять граждан Эстонии и три гражданина Литвы.

Маршрут рейса BTI1772 можно отслеживать в режиме реального времени на карте Flightradar 24.

В латвийских СМИ писали, что эвакуационный билет стоил 340 евро. 

Буквально на прошлой неделе в МИД Эстонии объявили, что ищут способы вернуть эстонцев домой в сотрудничестве с другими странами. По состоянию на пятницу в Израиле все еще находились 27 граждан Эстонии, которые уведомили МИД и выразили желание покинуть страну, рассматривают возможность выезда или ждут рейса.

«Просим всех граждан Эстонии, находящихся в Израиле и желающих выехать, по возможности сообщить об этом Министерству иностранных дел и зарегистрировать свое краткосрочное пребывание в стране на сайте Министерства иностранных дел или по почте konsul@mfa.ee», - заявили в министерстве.

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