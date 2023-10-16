Видео ⟩ 13-летний эстонский хоккеист бросился на арбитров с кулаками

Достойный сожаления инцидент произошел на чемпионате Латвии, на матче команд 2010 года «Рига» и «Балтияс Вилки». Матч завершился победой рижан со счетом 7:3, но больше разговоров вызвала драка, в ходе которой эстонский хоккеист ударил двух арбитров по лицу.
В последней трети матча между командами произошла потасовка, и судьям пришлось оттаскивать хоккеистов друг от друга. В момент, когда арбитры на мгновение взяли ситуацию под контроль, 13-летний эстонский хоккеист внезапно решил ударить одного из судей по лицу. Молодой спортсмен, явно утративший над собой контроль, пару раз ударил обоих арбитров по лицу.
Когда ситуация наконец успокоилась, эстонскому хоккеисту в качестве наказания назначили 5+20+20+20+20 штрафных минут. Однако это не окончательное наказание, так как скоро, как сообщают латвийские СМИ, соберется дисциплинарная комиссия Латвийской хоккейной федерации, которая может вынести более суровое наказание.
Ko tādu pro līgās neredzēsiet 🤦♂️ pic.twitter.com/k9wMrMeXts— Kaspars Rāzna (@KasparsRazna) October 15, 2023