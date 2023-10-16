Видео ⟩ 13-летний эстонский хоккеист бросился на арбитров с кулаками

В последней трети матча между командами произошла потасовка, и судьям пришлось оттаскивать хоккеистов друг от друга. В момент, когда арбитры на мгновение взяли ситуацию под контроль, 13-летний эстонский хоккеист внезапно решил ударить одного из судей по лицу. Молодой спортсмен, явно утративший над собой контроль, пару раз ударил обоих арбитров по лицу.