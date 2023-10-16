Эксперт: одноразовые стаканчики должны перестать быть нормой для любителей кофе

Часть того, что теряется в процессе использования, мы неизбежно находим в море и других местах, где этому материалу совесм не место, ведь пластик разлагается в природе сотни и даже тысячи лет. Разложение в природе одноразовых стаканчиков и тарелок, изготовленных из биоразлагаемого материала, также является проблематичным. Для этого процесса необходимы промышленные компостеры, работающие в контролируемых условиях и при специально поддерживаемых температурах, чего в Эстонии не обеспечено. Вот почему важно добиться повторного использования, то есть ситуации, когда кофейная чашка снова используется по первоначальному назначению, не меняя своей формы, а не идет в переработку для превращения использованной чашки в новый продукт.

Потребительская привычка, которую необходимо изменить

В нашей компании мы поставили перед собой цель ежегодно снижать долю одноразовой посуды для питья и еды, содержащей пластик, на пять процентов. Для этого мы все чаще советуем людям использовать многоразовые стаканчики. В некоторых местах мы используем многоразовые стаканчики Ringo параллельно с одноразовыми. Например, в TalTech повторное использование - единственный предлагаемый вариант, и он подает хороший пример всем нам. Конечно, всегда предпочтительнее, чтобы человеку наливали бы горячий напиток в его личный термос.