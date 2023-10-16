Эксперт: одноразовые стаканчики должны перестать быть нормой для любителей кофе

Ежегодно в киосках R-Kiosk в Эстонии покупают почти 1,5 млн порций горячих напитков, из них около 98% - в одноразовых стаканчиках. Поскольку 90% воздействия одноразовой посуды на окружающую среду приходится на ее производство, вместо переработки требуется внедрить более широкое повторное использование. Нагрузка на окружающую среду, вызванная одноразовой посудой, становится все более явной, но потребительские привычки очень трудно поддаются изменению, пишет Берит Хейнметс, менеджер по инновациям Reitan Convenience Estonia.
Пластиковое загрязнение происходит из-за любого пластика, попадающего в окружающую среду. Это невероятно вредно для всех живых организмов и среды их обитания. Пластик надолго остается в окружающей среде, создавая угрозу дикой природе и распространяя токсины. Например, ежегодно в океаны попадает 12 млн тонн пластика.
Понятно, что проблема пластика касается не только Эстонии, это глобальная проблема. Ежегодно в мире производится полтриллиона одноразовых стаканчиков, что составляет более 70 стаканов на одного человека. Большинство одноразовых стаканчиков покрыты полиуретаном - материалом, который делает их переработку трудной и редкой. Таким образом, менее двух процентов одноразовых стаканчиков перерабатываются.
Вместо переработки необходимо повторное использование
Вопреки распространенному мнению, не имеет большого значения, сделан ли одноразовый стакан из пластика, бумаги с низким содержанием пластика или же из растительного материала. Важнее всего, что самое большое негативное воздействие на окружающую среду таких стаканчиков связано с их производством. Таким образом, самый большой вред уже нанесен просто держанием пластикового стаканчика в руке: 90% воздействия одноразового стаканчика на окружающую среду приходится на его изготовление и транспортировку. Чем больше таких стаканчиков потребляется, тем больше на них спрос и, следовательно, объемы производства.
В отношении одноразовых стаканчиков и потребительского пластика в целом ошибочно полагают, что когда такие предметы попадают на свалку, следующим шагом является их переработка, а затем рождается новый продукт. К сожалению, пластик до сих пор нельзя перерабатывать бесконечно, а в некоторых случаях это и вовсе невозможно. Проблема в том, что при каждой переработке пластик теряет часть своих первоначальных ценных свойств, и с каждым таким циклом материал становится менее ценным.
Часть того, что теряется в процессе использования, мы неизбежно находим в море и других местах, где этому материалу совесм не место, ведь пластик разлагается в природе сотни и даже тысячи лет. Разложение в природе одноразовых стаканчиков и тарелок, изготовленных из биоразлагаемого материала, также является проблематичным. Для этого процесса необходимы промышленные компостеры, работающие в контролируемых условиях и при специально поддерживаемых температурах, чего в Эстонии не обеспечено. Вот почему важно добиться повторного использования, то есть ситуации, когда кофейная чашка снова используется по первоначальному назначению, не меняя своей формы, а не идет в переработку для превращения использованной чашки в новый продукт.
Потребительская привычка, которую необходимо изменить
В нашей компании мы поставили перед собой цель ежегодно снижать долю одноразовой посуды для питья и еды, содержащей пластик, на пять процентов. Для этого мы все чаще советуем людям использовать многоразовые стаканчики. В некоторых местах мы используем многоразовые стаканчики Ringo параллельно с одноразовыми. Например, в TalTech повторное использование - единственный предлагаемый вариант, и он подает хороший пример всем нам. Конечно, всегда предпочтительнее, чтобы человеку наливали бы горячий напиток в его личный термос.
К сожалению, привычка пользоваться одноразовыми стаканчикаи не исчезает, несмотря на все усилия. На примере стран Северной Европы мы видим, что там людям тоже сложно отказываться от этой привычки, но все же не невозможно. Чтобы ускорить переход, мы решили, что со следующего года начнем взимать дополнительную плату при покупке порции кофе в одноразовом стаканчике. Конечно, более высокая цена - тоже не панацея, но, по крайней мере, мы так становимся хоть на шаг ближе к нашей цели. Таким образом становится более вероятным, что выпив порцию кофе, любитель этого напитка поймет, что то, что хорошо для его кошелька, хорошо и для окружающей среды. Так что есть надежда, что если не в следующий раз, то хотя бы через некоторое время у человека уже будет с собой своя собственная многоразовая чашка для кофе.