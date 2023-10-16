Эстонский стартап получил полмиллиона евро, чтобы избавиться от антибиотиков

Эстонская инновационная компания Gearbox Biosciences привлекла полмиллиона евро инвестиций для внедрения в коммерческое производство технологии, которая позволяет производить белки без использования антибиотиков.
Чтобы сделать из бактерий белок, обычно используют антибиотики, которые позволяют не снижать темпы производства. Gearbox Biosciences разрабатывает инновационную технологию, которая позволяет производить белки с использованием промышленной биотехнологии без применения антибиотиков. В компании поясняют, что это помогает снизить использование антибиотиков за пределами медицины и риск распространения антибиотикоустойчивых бактерий.