Запрет на аборты смягчат, гей-браки не легализуют. Эксперт о смене власти в Польше

По итогам парламентских выборов в Польше власть в стране переходит в руки либеральной оппозиции. Консерваторы и правые политики скорее всего не смогут сформировать новое правительство. В чем причины поражения Качиньского и успеха Туска, Rus.Postimees рассказала политтехнолог из Варшавы.
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