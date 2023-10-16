Пн, 16.10.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Запрет на аборты смягчат, гей-браки не легализуют. Эксперт о смене власти в Польше

, журналист
Facebook
Comments
Лидер партии «Гражданская платформа Республики Польша» (Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej) Дональд Туск приветствует сторонников в Варшаве в день парламентских выборов 15 октября 2023 года.
Лидер партии «Гражданская платформа Республики Польша» (Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej) Дональд Туск приветствует сторонников в Варшаве в день парламентских выборов 15 октября 2023 года. Фото: Jacek Szydlowski/FORUM

По итогам парламентских выборов в Польше власть в стране переходит в руки либеральной оппозиции. Консерваторы и правые политики скорее всего не смогут сформировать новое правительство. В чем причины поражения Качиньского и успеха Туска, Rus.Postimees рассказала политтехнолог из Варшавы.

Политтехнолог из Варшавы Наталия Шавшукова, которая не участвовала в предвыборной кампании, но внимательно за ней наблюдала, популярно объясняет, почему меняется власть в Польше. О том, что, несмотря на продолжающийся подсчет голосов, исход выборов ясен, пишут мировые СМИ.

Политтехнолог из Варшавы Наталия Шевшукова объяснила Rus.Postimees итоги парламентских выборов в Польше, которые прошли 15 октября 2023 года.
Политтехнолог из Варшавы Наталия Шевшукова объяснила Rus.Postimees итоги парламентских выборов в Польше, которые прошли 15 октября 2023 года. Фото: из личного архива Наталии Шевшуковой
Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх