Запрет на аборты смягчат, гей-браки не легализуют. Эксперт о смене власти в Польше

Политтехнолог из Варшавы Наталия Шавшукова, которая не участвовала в предвыборной кампании, но внимательно за ней наблюдала, популярно объясняет, почему меняется власть в Польше. О том, что, несмотря на продолжающийся подсчет голосов, исход выборов ясен, пишут мировые СМИ.