На Тоомпеа пройдет акция против повышения налогов

Партия «Отечество» организует в среду перед зданием Рийгикогу на Тоомпеа акцию против повышения налогов.
По словам генсекретаря «Отечества» Андреса Метсоя, в среду состоится первое чтение представленного коалицией госбюджета на следующий год, проект включает повышение налогов, которое по большей части даже не обсуждалось во время выборов.
«На круглом столе, организованном 2 октября в Рийгикогу фракцией «Отечества», предприниматели также высказали свою общую точку зрения, что повышение налогов вредит экономической среде и конкурентоспособности Эстонии», - написал Метсоя, призывая однопартийцев принять участие в пикете.
Акция «Нет повышению налогов» начнется в среду в 13 часов перед зданием Рийгикогу.