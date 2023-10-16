Двукратным медалистам чемпионатов мира грозит крах

Сборная Хорватии по футболу на двух последних чемпионатах мира завоевала медали. В 2018 году они завоевали серебро, уступив в финале Франции, а в прошлом году команда заработала бронзу. В этом году от великолепной формы ничего не осталось.

Хорватам, которые входят в подгруппу D отборочной серии чемпионата Европы, в этом игровом окне дважды пришлось признавать превосходство соперников. Если несколько дней назад они проиграли 0:1 Турции, обеспечившей себе путевку на чемпионат Европы, то вчера проиграли на выезде 1:2 своему ближайшему сопернику - Уэльсу.

Героем победителей стал Гарри Уилсон, который играет в «Фулхэме» в английской премьер-лиге. 26-летний центральный полузащитник забил оба гола Уэльса во втором тайме. Хорватии удалось забить один гол на последних 15 минутах, но от поражения они н=уйти не смогли.

Таким образом, Хорватия очень близка к краху. Хорваты, лидировавшие в подгруппе D еще до октябрьских отборочных матчей, теперь оказались на третьей позиции за две игры до окончания квалификации. И у них, и у «Уэльса» по 10 очков, но матчи между ними говорят в пользу последней команды. Теперь хорватам приходится уповать лишь на провал «Уэльса», которому еще предстоит сыграть против Армении и Турции, которая уже обеспечила себе путевку на Евро.