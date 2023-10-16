ЭКОНОМИЯ ⟩ Министерство выплатило штраф в размере более 400 000 евро за переезд в другое здание

В прошлом году Министерство окружающей среды переехало из здания, расположенного на Нарвском шоссе в центре Таллинна, в бизнес-центр Rocca al Mare на Палдиском шоссе, поскольку после пандемии коронавируса у сотрудников ведомства появилась возможность работать удаленно, и офис стал слишком большим.

Однако после формирования весной этого года нового правительства Министерство окружающей среды стало Министерством климата. По словам канцлера Министерства климата Кейта Каземетса, ведомство не смогло бы разместиться в помещении на Палдиском шоссе, так как в результате реорганизации министерства количество сотрудников увеличилось более чем на сто человек.