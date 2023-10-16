ЭКОНОМИЯ ⟩ Министерство выплатило штраф в размере более 400 000 евро за переезд в другое здание

Министерство климата, переехавшее из офисного помещения в более просторное здание суперминистерства, заплатит штраф в размере 430 600 евро за досрочное расторжение договора аренды, однако, по мнению ведомства, этот шаг приведет к ежегодной экономии, пишет Rus.ERR.
В прошлом году Министерство окружающей среды переехало из здания, расположенного на Нарвском шоссе в центре Таллинна, в бизнес-центр Rocca al Mare на Палдиском шоссе, поскольку после пандемии коронавируса у сотрудников ведомства появилась возможность работать удаленно, и офис стал слишком большим.
Однако после формирования весной этого года нового правительства Министерство окружающей среды стало Министерством климата. По словам канцлера Министерства климата Кейта Каземетса, ведомство не смогло бы разместиться в помещении на Палдиском шоссе, так как в результате реорганизации министерства количество сотрудников увеличилось более чем на сто человек.
За расторжение договора аренды министерство выплатило штраф в размере 434 600 евро вместе с налогом с оборота, но стоимость аренды здания на Палдиском шоссе составляла 605 000 евро в год, а рабочие места в объединенном здании будут обходиться ежегодно в 390 000 в год.