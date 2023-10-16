Суд полностью оправдал обвинявшуюся во взяточничестве судью Эвели Вавренюк

Харьюский уездный суд полностью оправдал судью Эвели Вавренюк, а также проходящих по одному с ней делу о взяточничестве Олева Куклазе, Сирье Таэла, Марка Вавренюка, Мирко Вавренюка и юридическую фирму Kuklase ja Partnerid по предъявленным им обвинениям.
На начавшемся 10 апреля 2022 года процессе обвиняемые Эвели Вавренюк, банкротный управляющий Сирье Таэль, присяжный адвокат Олев Куклазе и его адвокатское бюро Kuklase ja Partnerid, а также Марк Вавренюк и Мирко Вавренюк подтвердили суду, что не признают себя виновными.
Госпрокуратура обвиняла Эвели Вавренюк в вымогательстве и неоднократном получении взяток. Банкротный управляющий Сирье Таэла, присяжный адвокат Олев Куклазе и его фирма обвинялись во взяточничестве.
Согласно обвинительному заключению, Вавренюк отдавала предпочтение своим знакомым в качестве управляющих в делах о банкротстве и принимала положительные решения в отношении принадлежащих входящих в круг ее друзей банкротных управляющих. За это она получала ответные услуги для себя и членов своей семьи.
Кроме того, прокуратура обвиняла Эвели Вавренюк, Марка Вавренюка и Мирко Вавренюка в попытке мошенничества, подделке документа и использовании подложного документа. Обвинение было предъявлено в связи с незаконным взысканием судебных расходов, предъявленных при оказании юридической помощи. Таэля, который представил больничный лист и получил за него компенсацию, также обвинили в мошенничестве.
Вавренюк также было предъявлено обвинение в незаконном разглашении личных данных в личных целях. Согласно обвинительному заключению, Вавренюк передала имеющуюся у нее по должности судьи информацию члену своей семьи, чтобы последний мог оказать юридическую помощь. Подсудимые категорически отрицали инкриминируемые им преступления.
Как отметил 16 октября 2023 года Харьюский уездный суд, из текста обвинительного заключения и представленных доказательств не ясно, какие конкретно задачи выполняла Сирье Таэль в качестве конкурсного управляющего и судебного пристава, будучи нетрудоспособной, а также не доказано, что за этот период она получила какую-либо зарплату или иной доход, облагаемый социальным налогом. Поэтому суд счел, что ее вина в данном эпизоде не доказана.
Суд постановил, что эстонское государство должно возместить судебные издержки Эвели Вавренюк в размере 51 096,92 евро, судебные издержки адвокатского бюро Kuklase ja Partnerid в размере 15 465 евро и судебные издержки Сирье Таэль в размере 48 300 евро, судебные издержки Олева Куклазе в размере 80 968,04 евро, Марка Вавренюка в размере 6387,12 евро и Мирко Вавренюка в размере 6387,12 евро, а также освободить от ареста денежные средства, принадлежащие Эвели Вавренюк, в размере 2 325,88 евро.
Вместе с тем суд отклонил заявления адвокатского бюро Kuklase ja Partnerid, Олева Куклазе и Эвели Вавренюк о возмещении ущерба, причиненного в ходе уголовного производства, и частично удовлетворить заявление Марка Вавренюка о возмещении ущерба, причиненного виновным деянием, и возместить Марку Вавренюку ущерб, причиненный виновным деянием, в размере 187 евро.
Решение еще не вступило в силу и может быть обжаловано в окружном суде в течение 30 дней со дня размещения полного текста решения в электронной среде.