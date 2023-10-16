Суд полностью оправдал обвинявшуюся во взяточничестве судью Эвели Вавренюк

На начавшемся 10 апреля 2022 года процессе обвиняемые Эвели Вавренюк, банкротный управляющий Сирье Таэль, присяжный адвокат Олев Куклазе и его адвокатское бюро Kuklase ja Partnerid, а также Марк Вавренюк и Мирко Вавренюк подтвердили суду, что не признают себя виновными.

Госпрокуратура обвиняла Эвели Вавренюк в вымогательстве и неоднократном получении взяток. Банкротный управляющий Сирье Таэла, присяжный адвокат Олев Куклазе и его фирма обвинялись во взяточничестве.

Согласно обвинительному заключению, Вавренюк отдавала предпочтение своим знакомым в качестве управляющих в делах о банкротстве и принимала положительные решения в отношении принадлежащих входящих в круг ее друзей банкротных управляющих. За это она получала ответные услуги для себя и членов своей семьи.

Кроме того, прокуратура обвиняла Эвели Вавренюк, Марка Вавренюка и Мирко Вавренюка в попытке мошенничества, подделке документа и использовании подложного документа. Обвинение было предъявлено в связи с незаконным взысканием судебных расходов, предъявленных при оказании юридической помощи. Таэля, который представил больничный лист и получил за него компенсацию, также обвинили в мошенничестве.

Вавренюк также было предъявлено обвинение в незаконном разглашении личных данных в личных целях. Согласно обвинительному заключению, Вавренюк передала имеющуюся у нее по должности судьи информацию члену своей семьи, чтобы последний мог оказать юридическую помощь. Подсудимые категорически отрицали инкриминируемые им преступления.