В Эстонии снова выбирают птицу года

Эстонское орнитологическое общество выбирает птицу года в Эстонии с 1995 года. Птица этого года - морянка, птицей 2024 года была выбрана кукушка.

К участию в конкурсе идей приглашаются орнитологи и просто любители птиц, готовые реализовать представленную идею по ознакомлению населения с выбранными ими видами в сотрудничестве с Эстонским орнитологическим обществом в течение 2025 года.

Целью выбора птицы года является ознакомление общественности с одним эстонским видом птиц или группой видов, а также вовлечение любителей природы в деятельность по исследованию и сохранению этого вида.

Орнитологическое общество ожидает на конкурс проекты предложений объемом до одной страницы формата А4, которые должны содержать название вида или группы видов, предложенных на звание птицы года, обоснование, описание планируемых мероприятий и имена возможных исполнителей проекта. Нельзя выдвигать тех птиц, которых уже выбирали птицей года. Птиц года прошлых лет можно найти на сайте Эстонского орнитологического общества.

Предложения необходимо отправить до пятого ноября этого года на адрес электронной почты eoy@eoy.ee.