Еще трое граждан Эстонии ждут возможности покинуть Израиль

Министерство иностранных дел просит всех граждан Эстонии, находящихся в Израиле и желающих уехать, по возможности сообщить об этом в МИД и зарегистрировать свое краткосрочное пребывание на сайте МИД или по почте konsul@mfa.ee.

Кроме того, министерство просит всех граждан Эстонии, находящихся в секторе Газа, или тех, кто знает о гражданине Эстонии, нуждающемся в помощи в секторе Газа, по возможности сообщить об этом в МИД.