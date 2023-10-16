Еще трое граждан Эстонии ждут возможности покинуть Израиль

По состоянию на понедельник Министерству иностранных дел Эстонии известно, что 64 эстонских гражданина нашли способ покинуть охваченный войной Израиль, но остаются еще три человека, проживающие в стране по краткосрочным договорам. Они сообщили об этом Министерству иностранных дел, забронировали билеты на самолет и ожидают отъезда.
Министерство иностранных дел просит всех граждан Эстонии, находящихся в Израиле и желающих уехать, по возможности сообщить об этом в МИД и зарегистрировать свое краткосрочное пребывание на сайте МИД или по почте konsul@mfa.ee.
Кроме того, министерство просит всех граждан Эстонии, находящихся в секторе Газа, или тех, кто знает о гражданине Эстонии, нуждающемся в помощи в секторе Газа, по возможности сообщить об этом в МИД.
Министерство иностранных дел рекомендует воздержаться от поездок в Израиль без острой необходимости. Находящихся в Израиле просят проявлять осторожность и следовать указаниям местных властей. В случае необходимости консульскую помощь можно получить по круглосуточному телефону горячей линии +372 5301 9999.