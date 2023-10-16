Латвийская фирма подозревается в поставках своей продукции российской армии

Всего Службой государственной безопасности были проведены процессуальные действия на пяти объектах.

Уголовное производство начато в связи с возможной косвенной передачей имущества за пределами Латвии стороне, участвующей в продолжающемся вооруженном конфликте, деятельность которой направлена против целостности Украины.

В ходе обысков было изъято большое количество носителей информации и документов, а также образцы продукции компании. Кроме того, на объектах, связанных с компанией, было обнаружено более полумиллиона евро наличными.

В дальнейшем Служба государственной безопасности будет предоставлять дополнительную информацию о ходе расследования.

На данный момент неизвестно, какая именно компания находится под следствием, но за последние недели в СМИ сообщалось о нескольких случаях возможного сотрудничества между латвийскими компаниями и Минобороны России.

В программе ТВ3 «Ничего личного» вчера сообщалось, что СМИ российского оппозиционера Михаила Ходорковского выявили связь между производителем российской военной формы и латвийской компанией Arta-F, производящей пуговицы и замки-молнии.

По данным Firmas.lv, компания Arta-F была зарегистрирована в 1991 году, ее уставной капитал составляет 712 641 евро. В 2022 году оборот компании достиг 8,062 млн евро, а прибыль - 983 930 евро. Реальными бенефициарами компании являются Владислав и Виталий Андреевы.

Служба государственной безопасности 25 сентября сообщила, что начала дополнительную проверку в связи с распространенной в СМИ информацией о том, что латвийские компании снабжают микросхемами российские военные заводы.

Компания As RD Alfa mikroelektronikas departaments опровергла поставки микросхем в Россию. Как сообщил агентству LETA директор по развитию компании Лев Лапкис, контракты с Россией были расторгнуты сразу после начала войны, но и до этого компания не производила и не поставляла микросхемы военного назначения.