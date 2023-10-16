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Госпрокуратура намерена оспорить оправдательный приговор по делу судьи Эвели Вавренюк

BNS
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Суд над Эвели Вавренюк, 2021 год.
Суд над Эвели Вавренюк, 2021 год. Фото: Madis Veltman

Государственная прокуратура намерена оспорить решение Харьюского уездного суда, оправдавшего судью Эвели Вавренюк, Олева Куклазе, Сирье Таэль и юридическую фирму Kuklase ja partnerid по делу об обвинении во взяточничестве.

По словам государственного прокурора Алара Лехесметса, судьи, адвокаты и управляющие банкротствами должны соответствовать более высоким этическим стандартам, чтобы люди могли доверять им как участникам процесса отправления правосудия и обеспечения верховенства закона.

«Злоупотребление служебным положением подрывает доверие к отправлению правосудия и верховенству закона, а в случае с процедурой банкротства - к честной конкуренции», - заявил в понедельник Лехесметс.

Новость дополняется. 

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