Водитель электросамоката, скрывавшийся от тюрьмы, был задержан группой быстрого реагирования

Около 10 часов вечера в воскресенье перед конторой LHV на улице Юликооли в центре Тарту группа быстрого реагирования задержала водителя электросамоката, который должен был находиться в тюрьме за нарушение правил дорожного движения.
В воскресенье в полицию поступило сообщение, что по центру города передвигается человек, который должен был находиться под стражей и отбывать наказание. Поскольку мужчина скрывался от правосудия, была запрошена помощь полиции для его задержания.
«Подходящий под описание мужчина был замечен группой быстрого реагирования, которые задержали его на улице Юликооли», - сказал Сийм Линнард, руководитель Тартуского регионального отделения полиции. - В целях безопасности мужчина был подвергнут досмотру, в ходе которого у него был обнаружен нож, запрещенный к гражданскому использованию. Нож был изъят, а мужчина доставлен в Тартускую тюрьму. Самокат, на котором он передвигался, был передан на хранение его другу».
Линнард добавил, что, поскольку группа быстрого реагирования также реагирует на вызовы, и они были ближайшим патрулем в районе, именно они и задержали мужчину, уклоняющегося от исполнения судебного решения.