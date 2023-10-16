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Водитель электросамоката, скрывавшийся от тюрьмы, был задержан группой быстрого реагирования

Йенс Раавик
, журналист Tartu Postimees
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Водитель электросамоката с криминальным прошлым был задержан группой быстрого реагирования у банкомата LHV.
Водитель электросамоката с криминальным прошлым был задержан группой быстрого реагирования у банкомата LHV. Фото: Jens Raavik

Около 10 часов вечера в воскресенье перед конторой LHV на улице Юликооли в центре Тарту группа быстрого реагирования задержала водителя электросамоката, который должен был находиться в тюрьме за нарушение правил дорожного движения.

В воскресенье в полицию поступило сообщение, что по центру города передвигается человек, который должен был находиться под стражей и отбывать наказание. Поскольку мужчина скрывался от правосудия, была запрошена помощь полиции для его задержания.

«Подходящий под описание мужчина был замечен группой быстрого реагирования, которые задержали его на улице Юликооли», - сказал Сийм Линнард, руководитель Тартуского регионального отделения полиции. - В целях безопасности мужчина был подвергнут досмотру, в ходе которого у него был обнаружен нож, запрещенный к гражданскому использованию. Нож был изъят, а мужчина доставлен в Тартускую тюрьму. Самокат, на котором он передвигался, был передан на хранение его другу».

Линнард добавил, что, поскольку группа быстрого реагирования также реагирует на вызовы, и они были ближайшим патрулем в районе, именно они и задержали мужчину, уклоняющегося от исполнения судебного решения.

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