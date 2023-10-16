«Новости в 7» за 16 октября: учимся реанимировать людей, геотермальная энергия согреет эстонский поселок, куда пойти в «голом» платье, пополнение в мужском хоре ТТУ

Сегодня в выпуске:

- Оживить человека - насколько это возможно и что необходимо делать. В честь международного дня реанимации эстонский Красный Крест в течение всей недели обучает всех желающих способам возвращения к жизни. Наш корреспондент тоже приложил руки

- Коротко по стране: стартовала бесплатная вакцинация от гриппа - кто может получить прививку; странный туризм граждан Молдовы на эстонско-российской границе; движение поездов в черте Таллинна будет прервано во время школьных каникул

- Тепло земных недр будет спасать в холода посёлок Роосна-Аллику. Геотермальная энергия заменит старую котельную на сланцевом масле.

- Голое платье - последний писк моды, доступный не только сказочным королям. Куда можно отправиться в столь откровенном наряде, насколько прозрачным и не оставляющим места для фантазии он может быть - выясняле наша корреспондент, посетившая показ новой коллекции отечественного модного дома.

- Международная панорама: ХАМАС продолжает удерживать сотни заложников; какой модный дом оденет астронавтов для полета на Луну; медведи чувствуют себя в американской глубинке как дома

- Как стать певцом одного из самых уважаемых мужских хоров в Эстонии? Наша съемочная группа заглянула на отборочный конкурс, чтобы узнать о критериях отсева и мотивации претендентов