ГАЛЕРЕЯ ⟩ Евродепутат от EKRE резко осудил Грюнталя за сканадал с топливной картой

Если лидеры Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) защищали поведение члена Рийгикогу Калле Грюнталя, замешанного в скандале с топливной картой, либо не комментировали ситуацию, то на встрече с жителями Пярну член Европарламента Яак Мадисон дал резкую оценку действиям своего однопартийца.
«Если вы ерзаете из-за ста евро с зарплатой в 4000 евро, то вы настоящий болван», - сказал Мадисон на встрече в конференц-зале спа-центра Estonia в Пярну, отвечая на вопрос о том, обратили ли в СМИ внимание на подозрительные списания с топливной карты Грюнталя, чтобы отвлечь внимание от бизнес-скандала с участием мужа премьер-министра Каи Каллас.