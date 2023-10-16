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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Евродепутат от EKRE резко осудил Грюнталя за сканадал с топливной картой

Эно-Геррит Линк Майлийс Оллино
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Фото: Mailiis Ollino

Если лидеры Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) защищали поведение члена Рийгикогу Калле Грюнталя, замешанного в скандале с топливной картой, либо не комментировали ситуацию, то на встрече с жителями Пярну член Европарламента Яак Мадисон дал резкую оценку действиям своего однопартийца.

«Если вы ерзаете из-за ста евро с зарплатой в 4000 евро, то вы настоящий болван», - сказал Мадисон на встрече в конференц-зале спа-центра Estonia в Пярну, отвечая на вопрос о том, обратили ли в СМИ внимание на подозрительные списания с топливной карты Грюнталя, чтобы отвлечь внимание от бизнес-скандала с участием мужа премьер-министра Каи Каллас.

Мадисон заявил газете Pärnu Postimees: он понимает, что соратники Грюнталя его защищают, но, по его мнению, оправдать его поступок невозможно. «Каждый человек должен понимать, что он не является неприкасаемым, - сказал евродепутат, отметив, что если EKRE хочет добиться успеха на следующих выборах, она не может позволить себе такие вещи. - Мы все ошибаемся, но мы должны показать, что мы лучше».

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