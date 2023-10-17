СТУДИЯ POSTIMEES ⟩ Яна Тоом: я не буду бороться за первый номер на выборах в Европарламент, если Юри Ратас захочет, он его получит

О том, что партия будет делать в этой ситуации, мы поговорим с Яной Тоом, вице-председателем Центристской партии, депутатом Европарламента.

– После смены председателя партию покинули несколько известных политиков. Могло ли решение о том, что они ни при каких обстоятельствах не останутся в Центристской партии под управлением Михаила Кылварта, быть принято вышедшими уже заранее?

– Я не могу на это ответить, я, как видите, в любой ситуации остаюсь в партии. Поскольку перед конгрессом у нас было достаточно острое противостояние, то люди, которые вышли из партии, нашлись бы независимо от того, кто был избран ее председателем. Некоторые люди ушли бы, даже если бы Михаил Кылварт не победил.

Я бы вообще не стала сейчас на этом акцентировать внимание, потому что тех, кто уходит, немного. Я точно не из тех политиков, которые начинают благодарить каждого уходящего человека, в духе, что ах, как обидно, и как хорошо было семь лет быть вместе с вами, успехов и радости. Я не желаю никому успехов и радости среди конкурентов, я скорее благодарю тех, кто остается в партии несмотря на то, что у них могут быть некоторые сомнения.

– Поначалу все с любопытством смотрели и на Юри Ратаса, гадая, как он поступит, но он, видимо, тоже не уйдет?