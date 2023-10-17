После избрания Михаила Кылварта председателем Центристской партии поддержка партии значительно упала, и несколько известных политиков вышли из партии.
СТУДИЯ POSTIMEES ⟩ Яна Тоом: я не буду бороться за первый номер на выборах в Европарламент, если Юри Ратас захочет, он его получит
О том, что партия будет делать в этой ситуации, мы поговорим с Яной Тоом, вице-председателем Центристской партии, депутатом Европарламента.
– После смены председателя партию покинули несколько известных политиков. Могло ли решение о том, что они ни при каких обстоятельствах не останутся в Центристской партии под управлением Михаила Кылварта, быть принято вышедшими уже заранее?
– Я не могу на это ответить, я, как видите, в любой ситуации остаюсь в партии. Поскольку перед конгрессом у нас было достаточно острое противостояние, то люди, которые вышли из партии, нашлись бы независимо от того, кто был избран ее председателем. Некоторые люди ушли бы, даже если бы Михаил Кылварт не победил.
Я бы вообще не стала сейчас на этом акцентировать внимание, потому что тех, кто уходит, немного. Я точно не из тех политиков, которые начинают благодарить каждого уходящего человека, в духе, что ах, как обидно, и как хорошо было семь лет быть вместе с вами, успехов и радости. Я не желаю никому успехов и радости среди конкурентов, я скорее благодарю тех, кто остается в партии несмотря на то, что у них могут быть некоторые сомнения.
– Поначалу все с любопытством смотрели и на Юри Ратаса, гадая, как он поступит, но он, видимо, тоже не уйдет?
– Юри Ратас настолько сросся с Центристской партией, что я не могу представить его ни в одной другой партии. Известно, что он не доволен таким выбором, но это уже не первый раз. У нас никогда больше не будет ситуации, когда партия выбирает лидера на 25 лет, эти дни прошли. Вам нужно расслабиться и сосредоточиться на работе.
Что касается меня, послушайте, я бывший журналист, и для журналиста приход в политику – это шаг, который ты делаешь только раз в жизни. Если ты начнешь еще там бегать, то это совсем не солидно. Так что это моя партия.
– Рейтинг Центристской партии падает, чем объясняет это падение сама партия?
– Во-первых, все, что поднимается, когда-нибудь будет падать, и наоборот. Не бывает такого рейтинга, который всегда бы оставался на месте. Конечно, причина в выходах из партии, особенно таких выходах, с хлопком дверью, а также постоянном выкладывании национальной карты. Это все сказывается, это понятно.
Мы знали это еще до конгресса, что если внутри партии будут задействованы такие аргументы, которые обычно использовались для нападок извне, то это утихнет еще нескоро. Если уже внутри самой партии идут разговоры о прокремлевском настрое и смене курса, то кто-то может в это и поверить, и отсюда падение рейтинга, но, конечно, мы над этим будем работать.
– Михаилу Кылварту, наверное, придется больше, чем другим политикам, объяснять, что он проэстонски настроен?
– К сожалению, это так, но это касается не только Михаила Кылварта, это касается любого русскоязычного политика в Эстонии. Единственным исключением является, пожалуй, только Виктория Ладынская-Кубитс, да и то потому, что она была единственной русской где-то на вершине горы «Отечества». На самом деле, это относится ко всем нам.
– Что произошло в Нарве, считаете ли вы, что Яан Тутс будет лучшим мэром Нарвы, чем Катри Райк?
– Я думаю, что для партии будет лучше, если фракция Центристской партии будет единой, чтобы была только одна фракция членов Центристской партии. А не так, как это было на протяжении нескольких лет, когда центристы были даже в четырех фракциях и все воевали друг с другом. Михаил Кылварт смог собрать их всех за одним столом и примирить друг с другом, это большой шаг. Будет ли Яан лучшим мэром, чем Катри Райк, пока еще слишком рано говорить, но мы все будем прикладывать усилия для того, чтобы это стало так.
– Рассматривала ли Центристская партия какой-нибудь другой вариант – ведь Нарве мог и не подойти такой импорт политика? Неужели вам было совсем некого взять из местных?
– На самом деле, очень хорошо подходит. Конечно, там существует проблема с принятием, это может занять годы. К счастью, у Яана давние связи с этим городом, он не совсем чужой человек. Я вижу, что и оппозиция его приняла довольно дружелюбно.
Если посмотреть на местных жителей, то эти последние события заставили всех настолько перессориться друг с другом, что было очень трудно найти какую-то компромиссную кандидатуру. В этом смысле Яан – очень хорошее решение.
– Чтобы сбалансировать власть в нынешней напряженной политической ситуации, нам нужна сильная оппозиция – когда Михаил Кылварт стал председателем Центристской партии, многие говорили, что сотрудничество с ним будет затруднено.
– Насколько я помню, единственным председателем партии, который сказал это, был Лаури Хуссар, которому можно только пожелать успехов и сил в удержании своей партии выше избирательного порога. Что касается сотрудничества оппозиции, то мы видим очень воинственно настроенную EKRE, которая настойчиво говорит о том, что хочет досрочных выборов. Однако, как известно, внеочередные выборы проводятся тогда, когда государственный бюджет не принимается.
Ну а Партия реформ вряд ли будет просто смотреть на эту обструкцию, потому что они снова свяжут голосования с вотумом доверия, что опять же очень плохо. Вотум доверия означает, что вы отключаете парламент и не будет никаких обсуждений. Я вижу, что «Отечество» не очень-то поддерживает эту обструкцию, это значит, что они надеются в какой-то момент на своей поднимающейся волне вплыть в правительство. В конце концов, Партия реформ имеет привычку менять партнеров. Кажется, под руководством Партии реформ ни одно правительство не просуществовало четыре года, там всегда что-то происходит.
Центристская партия не принимает особенно активного участия в этой обструкции, потому что мы, как государственники, понимаем, что бюджет должен быть принят, хотя с правительством и нет достаточно хорошего диалога, это правда.
– Является ли официальной позицией Центристской партии, что такую безумную обструкцию не поддерживают?
– Об этом вам стоит поговорить все-таки с Танелем Кийком, он председатель фракции. Но да, мы не хотим прийти и ломать, потому что общество и так уже поляризовано, люди устанут. Когда две горланящие политические партии дерутся между собой, было бы безответственно принимать чью-либо сторону. Поэтому мы стараемся солидно оставаться посередине.
– Следующие выборы напрямую касаются вас самой, вы же будете баллотироваться в Европейский парламент?
– Да, я выдвину свою кандидатуру.
– Учитывая уровень нынешней популярности партии, Центристская партия, очевидно, не может рассчитывать на два места. Юри Ратас также выдвинул свою кандидатуру – партия уже решила, на кого сделает ставку: на вас или на Юри Ратаса?
– Во-первых, сильный список – это хорошо, а во-вторых, выборы в Европарламент, к счастью, состоятся не завтра. Я считаю, что к тому времени, когда они произойдут, наш рейтинг уже будет иметь явную тенденцию к росту, поэтому я бы по-прежнему ставила целью два места. Но что касается конкуренции между собой, то это ненормально, когда в списке есть одна, так сказать, звезда, а остальные получают, условно говоря, по десять голосов. Поэтому я очень рада, что Юри хочет подать представить свою кандидатуру.
Официального решения о том, кто номер один, у нас нет, но, когда Михаил позвонил мне и спросил, что я думаю о европейских выборах, я ответила, что Михаил, я понимаю, о чем ты спрашиваешь, конечно, номером один должен быть Юри Ратас. У нас в партии не так уж много бывших премьер-министров и другого такого человека, который руководил бы партией семь лет. Здесь нет никакого вопроса, что я начну сейчас бороться за первое место, конечно нет. Так что, если Юри этого захочет, Юри его получит.