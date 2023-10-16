НАТО отрабатывает оборону с помощью ядерного оружия

НАТО начала ежегодные учения по обороне европейской территории альянса с применением ядерного оружия. Начало очередных маневров «Стойкий полдень» (Steadfast Noon) в понедельник, 16 октября, подтвердил агентству dpa представитель Североатлантического альянса в Брюсселе. В этом году главным местом их проведения стало воздушное пространство над Италией, Хорватией и Средиземным морем.

В учениях, которые продлятся до 26 октября, задействовано до 60 самолетов, в том числе современные истребители, самолеты-разведчики и самолеты-заправщики, а также бомбардировщики большой дальности Boeing B-52. В число участников входят 13 стран - членов НАТО, включая Германию. О сценарии и деталях учений альянс не предоставляет никакой информации.

Столтенберг: Война РФ напоминает о важной роли ядерного сдерживания

Несколькими днями ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война России против Украины является напоминанием о важной роли ядерного оружия в сдерживании агрессии. По его словам, новые учения будут являться четким сигналом того, что альянс будет охранять и защищать всех своих союзников. Они будут способствовать повышению доверия, эффективности и безопасности ядерного сдерживания, добавил Столтенберг. Одновременно в НАТО подтвердили, что учения не являются реакцией на войну РФ против Украины, а представляют собой рутинное тренировочное мероприятие.