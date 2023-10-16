АНАЛИЗ ⟩ Спам-рассылки с угрозами взрыва не прекращаются

Полиция возбудила уголовное дело. Генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эгерт Беличев рассказал, что сотрудничество осуществляется и с коллегами из других стран, особенно с латвийцами. «Вероятно, мы имеем дело с профессионалом, который знает, как замести следы», - говорит Беличев, имея в виду тех, кто мог стоять за спам-рассылками. «По нашему мнению, отправитель писем находится не в Эстонии», - добавил руководитель оперативного бюро Пыхьяской префектуры Вайко Вахер.