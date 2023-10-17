«Едва ли не в минусе»: мэр Нарвы рассказал о зарплате и главных бедах города

- Нужно уговаривать бизнесменов
- Трубы и люди важнее самопиара
- Главное богатство – пятеро детей
На вопросы rus.Postimees ответил в прямом эфире новый мэр Нарвы, житель Тарту и вице-председатель Центристской партии Яан Тоотс.
На вопросы rus.Postimees ответил в прямом эфире новый мэр Нарвы, житель Тарту и вице-председатель Центристской партии Яан Тоотс.
По окончании эфира Яан Тоотс прокомментировал тему зарплаты мэра:
– Как вы проживете на зарплату в 4000 евро, имея за плечами опыт руководства крупными предприятиями? Наверняка, вы привыкли к другому уровню доходов?
– Конечно, оклад небольшой и несравнимо меньше других самоуправлений – того же Йыгева, где мэр получает 5400 евро, не говоря уже о зарплате мэра Тарту.
Мэр Нарвы получает 4000 брутто, то есть на руки 3150 евро. Кроме того, мне приходится самому оплачивать жилье в Нарве – это 800–1000 евро в месяц, а также бензин, поскольку на работу и обратно (из Тарту в Нарву – прим. ред.) приходится ездить на личном автомобиле. В самой Нарве у мэра есть служебный автомобиль. Хорошо еще, если не останусь в минусе при такой зарплате.
– Почему вы оплачиваете гостиницу и бензин из собственного кармана?
– Я отдельно ничего для себя не просил, не хотел с первого же дня поднимать вопрос зарплаты. Оплачу эти расходы сам. Воспринимаю свою должность больше как миссию. Я уже в том возрасте, когда у меня все есть: многого достиг, имел свой бизнес. Мое главное богатство – пятеро детей. Сейчас просто не хочу сидеть дома и готов внести свою лепту в важное дело: быть мэром Нарвы и работать для души.
Выдержки из беседы в прямом эфире:
– Закончится ли с вашим приходом нестабильность во власти Нарвы и в рядах нарвских центристов?
– Уверен, что в рядах нарвских центристов нестабильности больше не будет. Ситуация в Горсобрании во многом будет зависеть от того, как мы сработаемся в будущем. Думаю, что сумею найти общий язык и с коалицией, и с оппозицией.
– Понимаете ли вы, во что ввязались? Наверняка, вам придется лавировать между разными силами и течениями…
– Да-да, у меня есть представление обо всем этом. Недавние встречи с коалицией и оппозицией произвели на меня хорошее впечатление. За мое назначение проголосовали 19 депутатов, лишь один был против, шестеро не участвовали в голосовании. Это значит, что мне дан аванс. Я пообещал быть мэром, который будет слышать оппозицию.
В Нарвском горсобрании, по сути, все депутаты распределились на две фракции: поддерживающую меня фракцию «Нарва» и оппозиционную фракцию Respekt. Остаются еще два-три депутата, которые сами по себе. Обстановка – сложная, но все мы люди, с каждым можно работать.
Напомню, что были времена, когда центристы имели в Нарвском горсобрании 25–26 голосов из 31-го.
– Может ли нарвская политическая элита, воспользовавшись тем, что вы не являетесь местным политиком, договариваться обо всем за вашей спиной?
– Вряд ли. За моей спиной они могут говорить что угодно, но работать и принимать решения нам придется вместе.
Да, меня можно считать человеком, пришедшим со стороны, зато я руководил многими предприятиями – и не только в Эстонии, но и в Латвии. У меня также была возможность поработать один год в Лондоне. Опыт есть. Управлять городом – это почти то же самое, что руководить большим предприятием. Руководителю нужно отвечать за работников, в данном случае – жителей, и если им будет хорошо, что никого не волнует, откуда пришел руководитель, из Тарту или из Таллинна.
– На посту мэра вы больше себя ощущаете политиком или бизнесменом?
– Мэр города Нарвы – это политик.
– Что должен изменить в Нарве новый мэр?
– Нужно внести коррективы в управление городом. Экс-мэр Катри Райк, с которой я уже разговаривал, тоже хотела изменений, но ей было сложно договориться с Горсобранием.
– А как вы будете договариваться? Думаете, что вам будет проще?
– Не знаю. Время покажет, но я точно попытаюсь это сделать. Необходимо сократить расходы по управлению городом.
– Будут сокращения в городском аппарате?
– Думаю, что будут. Самое нужное изменение для жителей города – создание новых рабочих мест. Напомню, что 1991 году в Нарве проживало 88–89 000 человек, сегодня население города сократилось до 55 000. Отток населения – это большой удар по городу. Налоговые поступления усыхают, бюджет города составляет порядка 120 миллионов – в три раза меньше, чем в Тарту, тогда как территория – на 40% больше.
– Где же взять новые рабочие места? В отелях, торговле и ресторанах – одни потери, спад уже составил 25%.
– Так и есть. Граница, по сути, закрыта. Все приграничные города всегда живут за счет успехов соседних экономик. Жители Германии совершают покупки в Дании, датчане – в Швеции, а финны приезжают в Эстонию. В Нарве всё прекращено, и это удар по экономике города.
– Как компенсировать потери, вызванные разрывом связей с Россией?
– Нарва-Йыэсуу сумел заполучить посетителей в свои гостиницы и СПА из Финляндии и Латвии. Нарва развивает приключенческий туризм, приглашает в свой прекрасный музей, и у нас уже почти достроена набережная. Нужно заниматься парками, проводить культурные мероприятия. Это всё важно, но чтобы жители не уезжали, нужны новые рабочие места.
Сейчас в городе строится магнитный завод. Нужно и дальше уговаривать бизнесменов прийти в Нарву.
– К августу следующего года в Нарве может появиться много безработных учителей, не сумевших сдать эстонский на категорию С1. В свое время Катри Райк не исключала, что педагогам придется искать работу на заводе. А есть ли у вас план, что делать с учителями, которые лишатся работы?
– Это некрасивое высказывание. Думаю, что учителя не пойдут на магнитный завод. Их трудоустройство – общереспубликанская проблема. Мы жили спокойно 32 года, теперь приняли закон, дали на всё про всё два-три года, но это же нереально.
Конечно, никто не будет нарушать закон! Учителя уже понимают, что времени осталось мало. Всего 10 месяцев. В Нарве 312 преподавателей школ и детсадов не имеют категорию С1. Полагаю, что 20% из них могут успеть сдать эстонский. У остальных будут проблемы. В первую очередь у тех, кто не сдаст даже на В2. Сейчас нужно встречаться с министром образования, в пятницу я планирую быть у нее в министерстве. Будем вместе думать, как выйти из этой ситуации.
– Отопительный сезон в Нарве начался с резкого скачка цен: тепло подорожало сразу на 84%. Как пережить зиму нарвитянам и городу, которому нужно платить за отопление муниципальных учреждений – школ, детсадов?
– Два удара подряд по нарвскому бюджету: с 1 сентября подорожало тепло сразу на 84%, а с нового года поднимется минимальная зарплата до 820 евро. В городе – больше 2000 муниципальных работников, включая сотрудников детских садов. Сейчас мы принимаем допбюджет на 1 миллион 200 тысяч евро, основная часть средств уйдет на оплату счетов за тепло и электричество.
– Как власти Нарвы допустили столь резкий скачок цен?
– С повышением тянули-тянули, в результате откладывать было больше нельзя. Производство тепла – это бизнес, который ничего не будет оплачивать из своего кармана.
– Бизнесмены воспользовались перестановками во власти и сменой мэров?
– Я руковожу городом всего 10 дней. Не возьмусь отвечать на этот вопрос.
– Что вы хотите изменить к местным выборам? Каков ваш план?
– Я ничего не хочу изменить к местным выборам, поскольку пришел в Нарву не за голосами, в отличие от предыдущего мэра. Мне важна только оценка жителей к 2025 году, а именно – смог ли я изменить жизнь в городе к лучшему.
– Где бы вы применили в первую очередь ваш богатый опыт бизнесмена?
– Нужно разумно использовать те небольшие средства, которые есть у города. Кроме того, буду искать заинтересованных в развитии города бизнесменов. В Нарве есть рабочие руки! В южной Эстонии – их нет, там местные жители уже не берутся за любую работу. Нарвитяне готовы делать всё, они хотят работать.
Новый магнитный завод – пока единственный проект, запущенный в работу. Постараюсь привлечь в город новых инвесторов.
– Деньги справедливого перехода ЕС уже работают на экономику города?
– Насколько мне известно, далеко не все варианты были использованы. И это тоже беда!
Подробнее в повторе!
Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Boss