«Едва ли не в минусе»: мэр Нарвы рассказал о зарплате и главных бедах города

– Уверен, что в рядах нарвских центристов нестабильности больше не будет. Ситуация в Горсобрании во многом будет зависеть от того, как мы сработаемся в будущем. Думаю, что сумею найти общий язык и с коалицией, и с оппозицией.

– Понимаете ли вы, во что ввязались? Наверняка, вам придется лавировать между разными силами и течениями…

– Да-да, у меня есть представление обо всем этом. Недавние встречи с коалицией и оппозицией произвели на меня хорошее впечатление. За мое назначение проголосовали 19 депутатов, лишь один был против, шестеро не участвовали в голосовании. Это значит, что мне дан аванс. Я пообещал быть мэром, который будет слышать оппозицию.

В Нарвском горсобрании, по сути, все депутаты распределились на две фракции: поддерживающую меня фракцию «Нарва» и оппозиционную фракцию Respekt. Остаются еще два-три депутата, которые сами по себе. Обстановка – сложная, но все мы люди, с каждым можно работать.

Напомню, что были времена, когда центристы имели в Нарвском горсобрании 25–26 голосов из 31-го.

– Может ли нарвская политическая элита, воспользовавшись тем, что вы не являетесь местным политиком, договариваться обо всем за вашей спиной?

– Вряд ли. За моей спиной они могут говорить что угодно, но работать и принимать решения нам придется вместе.