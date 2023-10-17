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Студия Postimees: что изменит в Нарве мэр, житель Тарту?

14:00 Яан Тоотс в прямом эфире
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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На вопросы rus.Postimees ответит в прямом эфире новый мэр Нарвы, житель Тарту и вице-председатель Центристской партии Яан Тоотс.

Смотрите интервью в прямом эфире в 14:00!

  • Закончится ли с нестабильность во власти Нарвы и в рядах нарвских центристов?
  • Знаком ли новый мэр с особенностями политической жизни приграничного города?
  • На что надеяться жителям при новом мэре? К чему готовиться населению?
  • К началу отопительного сезона в Нарве резко подорожало тепло. Как пережить скачок цен?
  • Всё ли в порядке в Нарве с переходом на эстонский язык обучения?
  • Возможны ли перестановки в руководстве школ и детсадов?
  • Есть ли у мэра план, что делать с теми учителями, которые к осени 2024 года лишатся работы?  
  • Чем компенсировать экономические потери, вызванные разрывом связей с Россией?
  • Деньги справедливого перехода уже работают на экономику Нарвы? 
  • Как Яан Тоотс видит сотрудничество со спецпредставителем Ида-Вирумаа?
  • Чего намерен добиться новый мэр к местным выборам?
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