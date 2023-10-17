Студия Postimees: что изменит в Нарве мэр, житель Тарту?

На вопросы rus.Postimees ответит в прямом эфире новый мэр Нарвы, житель Тарту и вице-председатель Центристской партии Яан Тоотс.
Смотрите интервью в прямом эфире в 14:00!
- Закончится ли с нестабильность во власти Нарвы и в рядах нарвских центристов?
- Знаком ли новый мэр с особенностями политической жизни приграничного города?
- На что надеяться жителям при новом мэре? К чему готовиться населению?
- К началу отопительного сезона в Нарве резко подорожало тепло. Как пережить скачок цен?
- Всё ли в порядке в Нарве с переходом на эстонский язык обучения?
- Возможны ли перестановки в руководстве школ и детсадов?
- Есть ли у мэра план, что делать с теми учителями, которые к осени 2024 года лишатся работы?
- Чем компенсировать экономические потери, вызванные разрывом связей с Россией?
- Деньги справедливого перехода уже работают на экономику Нарвы?
- Как Яан Тоотс видит сотрудничество со спецпредставителем Ида-Вирумаа?
- Чего намерен добиться новый мэр к местным выборам?