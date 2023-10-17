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Производитель домов сокращает штат из-за спада на рынке недвижимости в Норвегии

rus.postimees.ee
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Производство модульных домов. Иллюстративный снимок.
Производство модульных домов. Иллюстративный снимок. Фото: Elmo Riig

Руководство расположенного в Рапламаа завода по производству деревянных домов Arca Nova Element проинформировало Кассу по безработице о принятом решении сократить 15 сотрудников, пишут «Деловые ведомости».

Предприятие вынуждено существенно урезать свои расходы, поскольку активность на рынках недвижимости в Норвегии и Швеции, куда экспортировалась большая часть продукции Arca Nova Element, очень низкая, сообщает Äripäev.

Исполнительный директор компании Янно Рийдак отказался от комментариев — по его словам, сотрудники пока еще не получили официального уведомления об увольнении.

Согласно информации, представленной в Налогово-таможенный департамент, в прошлом квартале в Arca Nova Element работало 20 человек.

Предприятие Arca Nova Element принадлежит норвежскому девелоперу Arca Nova Gruppen.

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