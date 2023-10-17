Руководство расположенного в Рапламаа завода по производству деревянных домов Arca Nova Element проинформировало Кассу по безработице о принятом решении сократить 15 сотрудников, пишут «Деловые ведомости».
Производитель домов сокращает штат из-за спада на рынке недвижимости в Норвегии
Предприятие вынуждено существенно урезать свои расходы, поскольку активность на рынках недвижимости в Норвегии и Швеции, куда экспортировалась большая часть продукции Arca Nova Element, очень низкая, сообщает Äripäev.
Исполнительный директор компании Янно Рийдак отказался от комментариев — по его словам, сотрудники пока еще не получили официального уведомления об увольнении.
Согласно информации, представленной в Налогово-таможенный департамент, в прошлом квартале в Arca Nova Element работало 20 человек.
Предприятие Arca Nova Element принадлежит норвежскому девелоперу Arca Nova Gruppen.
Читайте подробнее на dv.ee.