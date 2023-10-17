Энели Ефимова решила продолжить карьеру в США

16-летняя Ефимова объявила о своем решении через социальные сети.

«Я очень рада сообщить о своей договоренности продолжить спортивную и академическую карьеру в университете штата Северная Каролина! Я хотела бы поблагодарить мою семью, товарищей по команде и тренера за поддержку», - сказала спортсменка, которой, по ее словам, не терпится стать частью Wolfpack (волчьей стаи по-англ. - прим. ред.).

Университет штата Северная Каролина входит в число 40 лучших программ по плаванию в США. Главным тренером женской команды является выпускник этого же университета Брэйден Холлоуэй.