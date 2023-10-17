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Энели Ефимова решила продолжить карьеру в США

rus.postimees.ee
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Под руководством тренера Хенри Хейна Энели Ефимова уже трижды выходила в финал взрослых чемпионатов мира и менее полсекунды отделяют ее от завоевания медали.
Под руководством тренера Хенри Хейна Энели Ефимова уже трижды выходила в финал взрослых чемпионатов мира и менее полсекунды отделяют ее от завоевания медали. Фото: Eesti Ujumisliit

Лучшая пловчиха Эстонии Энели Ефимова объявила, что после окончания средней школы продолжит учебу и стажировку в университете штата Северная Каролина в США.

16-летняя Ефимова объявила о своем решении через социальные сети.

«Я очень рада сообщить о своей договоренности продолжить спортивную и академическую карьеру в университете штата Северная Каролина! Я хотела бы поблагодарить мою семью, товарищей по команде и тренера за поддержку», - сказала спортсменка, которой, по ее словам, не терпится стать частью Wolfpack (волчьей стаи по-англ. - прим. ред.).

Университет штата Северная Каролина входит в число 40 лучших программ по плаванию в США. Главным тренером женской команды является выпускник этого же университета Брэйден Холлоуэй.

У Ефимовой еще есть время до поступления в университет, поскольку сейчас она учится в 11-м классе средней школы. За свою карьеру она шесть раз становилась чемпионкой Европы среди юниоров и один раз чемпионкой мира среди юниоров.

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