Умер известнейший волейболист Юло Райдма

Райдма родился в Тойла в 1940 году. В волейбол пришел в 15 лет, начав тренироваться в средней школе Ахтме под руководством Ханса Пукка. После окончания школы он переехал в столицу, чтобы изучать физкультуру в Таллиннском педагогическом институте.

В составе команды института он становился чемпионом Эстонии в 1960 и 1961 годах и обладателем кубка в 1961 и 1962 годах. Райдма, получивший в 1964 году статус мастера спорта, перешёл в ряды «Калева», с которым стал чемпионом Советского Союза в 1968 году. Через два года подопечные «Калева» заняли четвертое место в чемпионате Союза.

В общей сложности Райдма представлял сборную Эстонии двенадцать лет, с 1958 по 1970 год.