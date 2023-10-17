Умер известнейший волейболист Юло Райдма

В понедельник в возрасте 83 лет скончался Юло Райдма, ставший в 1968 году чемпионом Советского Союза по волейболу в составе легендарного таллиннского «Калева».
Райдма родился в Тойла в 1940 году. В волейбол пришел в 15 лет, начав тренироваться в средней школе Ахтме под руководством Ханса Пукка. После окончания школы он переехал в столицу, чтобы изучать физкультуру в Таллиннском педагогическом институте.
В составе команды института он становился чемпионом Эстонии в 1960 и 1961 годах и обладателем кубка в 1961 и 1962 годах. Райдма, получивший в 1964 году статус мастера спорта, перешёл в ряды «Калева», с которым стал чемпионом Советского Союза в 1968 году. Через два года подопечные «Калева» заняли четвертое место в чемпионате Союза.
В общей сложности Райдма представлял сборную Эстонии двенадцать лет, с 1958 по 1970 год.
После окончания спортивной карьеры он вернулся в Ида-Вирумаа, где на протяжении десятилетий был одним из флагманов спортивной жизни. Райдма был спортивным инструктором как в строительном тресте Кохтла-Ярве, так и на шахте «Таммику». Райдма также был вице-президентом и тренером волейбольного клуба «Виро» Ида-Вирумаа.