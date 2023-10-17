Из-за перехода на эстоноязычное обучение некоторые эстонские дети могут попасть в русскую школу

Переход на обучение на эстонском языке означает, что со следующего года все первые и четвертые классы будут обучаться на эстонском языке. В связи с этим Таллинн меняет систему распределения мест в школах.

«Действительно, если родитель не подаст заявление, конечно, может возникнуть ситуация, когда ребенок с эстонским родным языком окажется в школе, которая переходит на эстоноязычное обучение. Это не исключено», - сказал вице-мэр Таллинна Андрей Канте.

Ежегодно в столице выделяются места в школах для нескольких сотен детей, родители которых не указали, в какую школу они хотели бы отдать своего ребенка.

Каллас: переход на эстоноязычное образование пытаются саботировать

Министр образования и науки Кристина Каллас («Ээсти 200») в понедельник вечером опубликовала в социальных сетях сообщение, в котором раскритиковала планы Таллиннской городской управы в области образования.

«Таллинн якобы планирует как попало распределять детей по классам, где обучение не адаптировано для них. Это неправильно. Мне кажется, что здесь есть желание саботировать переход на эстоноязычное образование», – пишет Каллас.

Каллас подчеркивает, что при выборе формы обучения необходимо учитывать знание ребенком языка обучения, а также лингвистическую и методическую целесообразность обучения.

«Ребенок, владеющий эстонским языком, в классе со специальной методикой обучения эстонскому языку детей, не владеющих эстонским языком, – это неправильное решение. Иными словами, помещение ребенка с родным эстонским языком в класс, где эстонский язык преподается детям, не владеющим эстонским языком, неправомерно. Точно так же ребенок, не владеющий эстонским языком, не может быть помещен в класс с эстонским языком обучения без необходимой дополнительной поддержки и методической помощи», - подчеркивает министр.

Министр отметила, что в Эстонии уже давно существует методика обучения эстонскому языку детей в первом классе, не владеющих эстонским языком.