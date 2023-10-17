Из-за перехода на эстоноязычное обучение некоторые эстонские дети могут попасть в русскую школу

Со следующего года все первые классы будут обучаться на эстонском языке, а это означает, что некоторые эстонские дети могут получить место в русской школе, говорится в сюжете «Актуальной камеры».
Переход на обучение на эстонском языке означает, что со следующего года все первые и четвертые классы будут обучаться на эстонском языке. В связи с этим Таллинн меняет систему распределения мест в школах.
«Действительно, если родитель не подаст заявление, конечно, может возникнуть ситуация, когда ребенок с эстонским родным языком окажется в школе, которая переходит на эстоноязычное обучение. Это не исключено», - сказал вице-мэр Таллинна Андрей Канте.
Ежегодно в столице выделяются места в школах для нескольких сотен детей, родители которых не указали, в какую школу они хотели бы отдать своего ребенка.
Каллас: переход на эстоноязычное образование пытаются саботировать
Министр образования и науки Кристина Каллас («Ээсти 200») в понедельник вечером опубликовала в социальных сетях сообщение, в котором раскритиковала планы Таллиннской городской управы в области образования.
«Таллинн якобы планирует как попало распределять детей по классам, где обучение не адаптировано для них. Это неправильно. Мне кажется, что здесь есть желание саботировать переход на эстоноязычное образование», – пишет Каллас.
Каллас подчеркивает, что при выборе формы обучения необходимо учитывать знание ребенком языка обучения, а также лингвистическую и методическую целесообразность обучения.
«Ребенок, владеющий эстонским языком, в классе со специальной методикой обучения эстонскому языку детей, не владеющих эстонским языком, – это неправильное решение. Иными словами, помещение ребенка с родным эстонским языком в класс, где эстонский язык преподается детям, не владеющим эстонским языком, неправомерно. Точно так же ребенок, не владеющий эстонским языком, не может быть помещен в класс с эстонским языком обучения без необходимой дополнительной поддержки и методической помощи», - подчеркивает министр.
Министр отметила, что в Эстонии уже давно существует методика обучения эстонскому языку детей в первом классе, не владеющих эстонским языком.
«Я призываю город Таллинн при выборе методики и класса обучения эстонскому языку исходить из потребностей ребенка и не использовать детей как пешек в своих политических играх. Те дети, которые не владеют эстонским языком на достаточном уровне, могут быть переведены на подходящую им методику раннего полного языкового погружения. Эстоноязычные дети учатся по другой методике», – заявила она.