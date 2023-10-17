Отборочный матч ЧЕ между Бельгией и Швецией был отменен из-за террористической угрозы

В перерыве эта информация дошла и до шведских игроков, которые в итоге отказались возвращаться на поле из раздевалки. Вскоре после этого УЕФА объявила, что матч со счетом 1:1 остановлен ​​по соображениям безопасности.

Ману Лерой, генеральный директор бельгийской федерации, так описал события вечера:

«За десять минут до начала матча начали распространяться слухи о том, что возле стадиона что-то произошло. Однако после консультации с командой безопасности было решено, что мы можем начать матч. Однако в перерыве капитан сборной Швеции заявил, что они не хотели бы выходить на поле на второй тайм. Затем инцидент обсудили с полицией, чтобы выяснить, как лучше всего эвакуироваться.

Соответствующее решение было принято около 23.45. Мы начали выводить людей со стадиона по трибунам. Болельщики сборной Швеции уезжали в сопровождении полиции, а футболистов полиция провожала прямо в аэропорт, чтобы они могли вернуться на родину.