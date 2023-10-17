Отборочный матч ЧЕ между Бельгией и Швецией был отменен из-за террористической угрозы

Издание Het Laatste Nieuws сообщает, что накануне вечером, около 19:15, в пяти километрах от стадиона имени короля Бодуэна, где играли Бельгия и Швеция, началась стрельба, в ходе которой были убиты двое мужчин в футболках шведской футбольной сборной.
В перерыве эта информация дошла и до шведских игроков, которые в итоге отказались возвращаться на поле из раздевалки. Вскоре после этого УЕФА объявила, что матч со счетом 1:1 остановлен по соображениям безопасности.
Ману Лерой, генеральный директор бельгийской федерации, так описал события вечера:
«За десять минут до начала матча начали распространяться слухи о том, что возле стадиона что-то произошло. Однако после консультации с командой безопасности было решено, что мы можем начать матч. Однако в перерыве капитан сборной Швеции заявил, что они не хотели бы выходить на поле на второй тайм. Затем инцидент обсудили с полицией, чтобы выяснить, как лучше всего эвакуироваться.
Соответствующее решение было принято около 23.45. Мы начали выводить людей со стадиона по трибунам. Болельщики сборной Швеции уезжали в сопровождении полиции, а футболистов полиция провожала прямо в аэропорт, чтобы они могли вернуться на родину.
Время покажет, будет ли этот матч когда-нибудь доигран. Произошедшее по-прежнему остается нереальным. В перерыве игроки очень быстро поняли, насколько серьезна ситуация, но нам еще нужно было получить подтверждение всех фактов. Что касается бельгийских игроков, то они расходились в штатном режиме: кто-то отправился домой, кто-то в отель для футболистов».