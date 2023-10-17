В ночь на вторник неизвестные приклеили на ворота посольства Китая листок со словами, осуждающими действия этой страны.
Нет тоталитаризму и тирании: в Таллинне на воротах посольства появилось послание, осуждающее деятельность Китая
В тексте сказано, что отважные предки эстонцев отдали свои жизни в борьбе с тиранией, и их мужество было вознаграждено восстановлением свободы в 1991 году.
«Но теперь мы ведем бизнес с теми же тоталитаристами. С теми, кто похищает и заключает инакомыслящих в огромные политические тюрьмы, кто угрожает странам Юго-Восточной Азии насилием, кто запугивает эстонцев, при помощи цензуры и шантажа превращая их в молчаливых сообщников. Мы не должны позволить этому позорищу надругаться над Эстонией», - сказано в тексте.
«Во имя лесных братьев и их великих дел мы обещаем защитить их наследие и остановить авторитарное влияние Китая в Эстонии. Однажды мы все равно победим!» - пишут неизвестные активисты.