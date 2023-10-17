Нет тоталитаризму и тирании: в Таллинне на воротах посольства появилось послание, осуждающее деятельность Китая

В тексте сказано, что отважные предки эстонцев отдали свои жизни в борьбе с тиранией, и их мужество было вознаграждено восстановлением свободы в 1991 году.

«Но теперь мы ведем бизнес с теми же тоталитаристами. С теми, кто похищает и заключает инакомыслящих в огромные политические тюрьмы, кто угрожает странам Юго-Восточной Азии насилием, кто запугивает эстонцев, при помощи цензуры и шантажа превращая их в молчаливых сообщников. Мы не должны позволить этому позорищу надругаться над Эстонией», - сказано в тексте.