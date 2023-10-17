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Полиция взялась за проверку курьеров: несколько человек работали нелегально

BNS
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Полицейские. Иллюстративное фото.
Полицейские. Иллюстративное фото. Фото: Marko Saarm

В рамках полицейского рейда, проведенного на прошлой неделе в Тарту и Тартумаа, были выявлены несколько нелегальных рабочих.

Сотрудники службы пограничного и миграционного надзора Лыунаской префектуры 13 октября провели в городе Тарту и в Тартуском уезде мероприятия по выявлению и задержанию находящихся и работающих в Эстонии без законных оснований и разыскиваемых лиц. В частности, внимание было уделено платформам курьерских услуг, сообщила BNS пресс-служба Лыунаской префектуры.

Были выявлены два человека, работа которых не была зарегистрирована в Налогово-таможенном департаменте.

Информация о них передана в Налогово-таможенный департамент.

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