Полиция взялась за проверку курьеров: несколько человек работали нелегально

Сотрудники службы пограничного и миграционного надзора Лыунаской префектуры 13 октября провели в городе Тарту и в Тартуском уезде мероприятия по выявлению и задержанию находящихся и работающих в Эстонии без законных оснований и разыскиваемых лиц. В частности, внимание было уделено платформам курьерских услуг, сообщила BNS пресс-служба Лыунаской префектуры.