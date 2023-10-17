Полиция взялась за проверку курьеров: несколько человек работали нелегально

В рамках полицейского рейда, проведенного на прошлой неделе в Тарту и Тартумаа, были выявлены несколько нелегальных рабочих.
Сотрудники службы пограничного и миграционного надзора Лыунаской префектуры 13 октября провели в городе Тарту и в Тартуском уезде мероприятия по выявлению и задержанию находящихся и работающих в Эстонии без законных оснований и разыскиваемых лиц. В частности, внимание было уделено платформам курьерских услуг, сообщила BNS пресс-служба Лыунаской префектуры.
Были выявлены два человека, работа которых не была зарегистрирована в Налогово-таможенном департаменте.
Информация о них передана в Налогово-таможенный департамент.