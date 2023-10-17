Фото ⟩ Люди обеспокоены: в Эстонии замечены десятки ласточек-смертниц?

По словам читателя, хотя на фотографиях видны только десятки птиц, на самом деле их в деревне Нина сотни. Обеспокоенные местные жители звонили и в некоммерческую организацию по защите животных, но там им сказали, что птички - смертники: не долетели и уже не долетят. Действительно ли эти ласточки обречены на погибель?

Фото: фото читателя

Главный специалист по охране природы Департамента окружающей среды Тыну Тальви успокоил, что ласточки – очень хорошие и быстрые мигранты, они точно не обречены на гибель, и даже сейчас им удастся вполне благополучно улететь на юг.