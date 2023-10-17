Фото ⟩ Люди обеспокоены: в Эстонии замечены десятки ласточек-смертниц?

Читатель Rus.Postimees рассказал, что в деревне Нина в волости Пейпсиээре в Тартумаа были замечены ласточки, которые, видимо, из-за шторма не смогли улететь и вернулись в Эстонию. «Эти птички - смертники?» - задается он вопросом.
По словам читателя, хотя на фотографиях видны только десятки птиц, на самом деле их в деревне Нина сотни. Обеспокоенные местные жители звонили и в некоммерческую организацию по защите животных, но там им сказали, что птички - смертники: не долетели и уже не долетят. Действительно ли эти ласточки обречены на погибель?
Главный специалист по охране природы Департамента окружающей среды Тыну Тальви успокоил, что ласточки – очень хорошие и быстрые мигранты, они точно не обречены на гибель, и даже сейчас им удастся вполне благополучно улететь на юг.
«Температура +5 - +10 градусов – это еще вполне терпимая температура для ласточек, например, в таких условиях для пропитания у них еще достаточно много насекомых. Вероятно, ласточки, о которых идет речь, на самом деле не вернулись, а еще даже не улетали благодаря исключительно теплому сентябрю. Люди просто не привыкли, что даже в середине октября в Эстонии все еще можно увидеть так много ласточек», - заключил специалист.