Победитель проиграл. Что будет происходить в Польше после выборов

Пока что представители ПиС убеждают своих сторонников, что «предпримут необходимые действия» для того, чтобы остаться во власти, но реализовать такой сценарий сложно чисто с математической точки зрения.

К раннему утру вторника, когда были подсчитаны уже почти все голоса - 99,86% - ПиС набирала 35,45%. Но ее соперники, либеральные партии, собрали больше 54% голосов.

Суммарным большинством в следующем Сейме будут обладать три политические силы, которые заняли на выборах второе, третье и четвертое места - «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левица». На словах - все трое не против объединиться и сформировать новую польскую власть. Нужное для этого количество мандатов им обеспечено.

Казалось бы, все просто: назначайте премьера - именно он является самой могущественной фигурой в польской политической системе - и приступайте к управлению страной. Но нет, самое интересное сейчас только начинается.

В ожидании коалициады

Согласно польскому законодательству, первое заседание новоизбранного Сейма должно состояться не позже чем через 30 дней после обнародования официальных результатов выборов.

Важным индикатором того, в какую сторону дует ветер в парламенте, станет избрание его спикера. Проголосовать за него по идее должно будет уже сформировавшееся в Сейме большинство. Поэтому к какому политическому лагерю будет принадлежать спикер, оттуда, со всей уверенностью, будет происходить и будущий премьер.