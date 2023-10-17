Спасшаяся при про пожаре Катрин: я счастлива, что мы живы и здоровы

Сигнал тревоги поступил из одного частного дома в Пярну, и контактное лицо попросило патрульный экипаж отреагировать на происшествие, так как в комнате горит стол. Помимо патруля G4S, на вызов отреагировали спасатели и скорая помощь. На месте происшествия выяснилось, что пожилая женщина оставила на столе зажженную свечу, и свеча, вероятно, упала. Находившиеся на столе пульт от телевизора, телефон и тарелка с конфетами были уничтожены. Стол дымился, поэтому спасатели приняли решение вынести его. После этого они проветрили помещения, медики скорой на месте осмотрели женщину.

Опасный для жизни пожар вспыхнул и в Ляэне-Вирумаа, однако предотвратить самое страшное помог датчик дыма и угарного газа. «У меня дома произошел несчастный случай: муж уснул, оставив на плите еду. Датчик Nublu разбудил меня, комната была заполнена дымом. Считаю, что я действовала быстро, без паники и правильно. Сегодня я оправляюсь от шока. Я счастлива, что мы живы и здоровы», - с благодарностью сказала Катрин.

Помимо пожаров, вызванных человеческим фактором, происходили и возгорания, причиной которых стали отопительные системы. В Тартуском уезде патрульный экипаж, отреагировавший на сигнал пожарной тревоги, обнаружил, что труба пеллетной печи перегрелась и начала плавиться. Люди в инциденте не пострадали.